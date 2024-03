El mandatario provincial reivindicó la política de derechos humanos de La Pampa. Aseguró que «hoy no es cualquier 24 de marzo, hoy quieren volver a revisar la historia aquellos que la verdad les eliminó todo tipo de excusas. En estos tiempos difíciles, hay que ratificar una vez más que son 30.000”, aseguró.

El gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto encabezó este domingo el acto por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Jacinto Arauz, al cumplirse 48 años del último golpe de Estado. «En estos tiempos difíciles, hay que ratificar una vez más que son 30.000, son 30.000 razones para no perder la memoria, son 30.000 razones para seguir buscando la verdad, y son más que nunca 30.000 razones para seguir exigiendo justicia», aseguró.

La actividad se desarrolló en la plaza Alejo Griot, y además del Gobernador, participaron el intendente anfitrión Santiago Goñi; el ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Diego Álvarez; la subsecretaria de Derechos Humanos, Paula Grotto; integrantes del gabinete provincial y autoridades policiales. Estuvieron presentes estudiantes y las banderas de ceremonia de la Escuela 35; el Instituto José Ingenieros; y la EPET 9.

El acto inició con la entonación del Himno Nacional Argentino y la lectura de fragmentos de una carta enviada por a la víctima de la dictadura y querellante del juicio por la Subzona 14, Graciela Bertón, recordando al profesor Guillermo Quartucci, vecino de Jacinto Arauz y víctima de la dictadura, quien falleció en febrero pasado en México.

Política de Derechos Humanos

El gobernador Sergio Ziliotto, en su discurso, reivindicó la política de Derechos Humanos de La Pampa desde la recuperación de la Democracia en 1983. Afirmó que por el contexto político nacional «hoy no es cualquier 24 de marzo, hoy quieren volver a revisar la historia aquellos que la verdad les eliminó todo tipo de excusas. Esa verdad que nació de juicios en el marco de la democracia, esos juicios que no tuvieron aquellos que en la dictadura pensaban distinto al poder de turno».

Dijo que «en La Pampa el Estado provincial tuvo una posición muy clara porque tomó a la memoria, la verdad y la justicia como banderas para que se sepa lo que pasó y para castigar a los culpables y, principalmente, para no volver a lo que vivimos».

«La Pampa marcó un camino, fue apenas iniciada la Democracia en el año 83, con el entonces gobernador Rubén Marín. Después el exgobernador Carlos Verna, creó un área específica, la Secretaría de Derechos Humanos, para mantener viva esa lucha, esa docencia diaria de no perder la memoria. No fueron solo hechos coyunturales, sino que también marcó lo que iba a ser una política de estado, luchar día a día por incluir y generar cada vez más derechos», enfatizó.

«La Pampa no fue una isla»

Ziliotto afirmó que hoy «no es cualquier 24 de marzo, entre lo que pasó y lo que algunos pretenden que pase, hay un abismo que solo se podrá eliminar con la conciencia, con el respeto, el amor y con entender de que hubo una historia, que hubo terrorismo de Estado».

«Recuerdo que hace un año inaugurábamos en Santa Rosa el Parque de la Memoria. Lo identificamos como el lugar físico para pedir perdón por el terrorismo de estado, porque La Pampa no fue una isla. En ese momento nuestra policía fue funcional a los designios de la una política de exterminación de aquel que pensaba distinto», aseguró.

Agregó que «dije que estábamos en un punto de inflexión. Era el año pasado, venía un proceso electoral y lamentablemente no nos equivocamos. Había un modelo de derecha que quería volver a gobernar la Argentina, no solo por el modelo económico, de enorme empobrecimiento de la mayoría de los y las argentino sino que venía acompañado por una derecha autoritaria y negacionista. Hoy no es cualquier 24 de marzo, hoy quieren volver a revisar la historia aquellos que la verdad les eliminó todo tipo de excusas. Esa verdad que nació de juicios en el marco de la democracia, esos juicios que no tuvieron aquellos que en la dictadura pensaban distinto al poder de turno».

«Hubo terrorismo de Estado»

Ziliotto rechazó las posturas de que «hubo una guerra o la teoría de los dos demonios. No debemos olvidar y leer la historia a partir de cuáles fueron en esa supuesta guerra los dos bandos opositores. De un lado, había ideales, del otro lado hubo la fuerza del Estado autoritario. Hubo terrorismo de Estado a nivel país y a nivel de la provincia de La Pampa. En La Pampa ya pedimos perdón por la participación de la policía provincial», dijo.

«Son momentos de reivindicar el respeto, el amor y el entendimiento y la democracia», comentó.

«Hoy más que nunca debemos fortalecer la democracia, la discusión, pero con un solo objetivo, hacer una Provincia y una nación cada vez más grande. En estos tiempos difíciles, hay que ratificar una vez más que son 30.000, son 30.000 razones para no perder la memoria, son 30.000 razones para seguir buscando la verdad, y son más que nunca 30.000 razones para seguir exigiendo justicia», concluyó.

Goñi: «Día de reflexión y memoria»

El intendente Santiago Goñi dijo que «este día la reflexión y de memoria. En cada pueblo la represión se hizo sentir y Jacinto Arauz no fue la excepción. El 14 de julio de 1986 la dictadura desplegó uno de los mayores operativos realizados en La Pampa. Fueron secuestrados y torturados ciudadanos araucenses, algunos directivos y docentes del Instituto José Ingenieros», indicó.

«Aprovechamos este día para recordar a Guillermo Quartucci, profesor de historia. Fue el único secuestrado en la Provincia que pudo escapar de su cautiverio huyendo a Bahía Blanca. Como consecuencia de este suceso los jóvenes tienen la valiosa oportunidad de rescatar testimonios de quienes vivieron los hechos», comentó.

«Entre todos debemos sumarnos a la tarea colectiva de pensar, recordar y reiterar nuestro compromiso para que nunca más la violencia, la intolerancia, el autoritarismo y la muerte se apropien de nuestro destino», completó.

Nicoletti: “nos conmueve recordar el terror”

«Vengo a compartir este acto para honrar la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado del 1976. Vengo a conmemorar aquella tragedia, vengo a repudiar a aquellos genocidas y sus cómplices de antes y de ahora, pero también a celebrar que esté vivo Héctor Pozzo Grado, sobreviviente de aquellos presos de Jacinto Arauz, y vengo a pedir un aplauso, para Oscar «El Ñato» Bertón y Guillermo Quartucci, que ya partieron».

Contó que compartió celda con los «subversivos de Arauz» de Jacinto Arauz en la Unidad Penal 4 de Santa Rosa. «Aún nos conmueve recordar el terror y miedo que nos envolvía a todos», aseguró. «Me viene la imagen del «Ñato» Bertón caminando a las chuequeadas en el pabellón con su mameluco de mecánico, su rostro bueno, convertido en guerrillero por denuncias anónimas por gente de Arauz», recordó. «Cuanto delirio y cuánta estupidez», afirmó.

Agregó que «Bertón, el hombre más solidario en muchas leguas a la redonda falleció de pena y tristeza por tanta injusticia y maltrato».

«Demasiadas coincidencias en la vida política del contexto nacional nos retrotrae al tiempo de la dictadura del 76, para sostener un plan económico que genera desocupación, pobreza, exclusión y la brutal transferencia de la riqueza nacional a sectores minoritarios y poderosos», comentó. “No acompañan por cómplices, mezquinos o porque no la ven”.

Nicoletti homenajeó la actuación del exgobernador, Rubén Marín por haber ordenado que se investiguen los delitos de lesa humanidad cometidos contra pampeanos y recordó que “las fuerzas políticas de aquel entonces, que son los mismos que ahora no lo acompañaron”.

Trazó un paralelismo con la actualidad señalando que “hoy, cuando el gobernador Ziliotto asume la más trascendental, a mi criterio, medida de su Gobierno y pretende afrontar con presupuesto propio el abandono y la desidia del Gobierno nacional para llevar adelante la obra pública y fortalecer recursos para paliar el hambre que genera este modelo nacional, estos mismos sectores de la oposición también dejan solo al Gobernador. Lo abandonan y huyen por cómplices, por mezquinos o porque no la ven, como ellos dicen”.

“No está solo señor Gobernador. Hoy como ayer lo acompaña una sociedad pampeana generosa, sin ruido, ni comunicados, pero lo acompañan, porque para eso sirve la memoria”, concluyó.

Para finalizar el acto, se descubrió una placa en homenaje a Guillermo Quartucci, plantaron un árbol por las víctimas del terrorismo de Estado y hubo una suelta de palomas, símbolo mundial de la paz y la esperanza.

