La Secretaría de Energía de la Nación autorizó a la empresa Energías Renovables los Arroyos S.A. su ingreso al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), un paso clave para que se aceleren los trámites y para que, eventualmente, se hagan las inversiones y se empiece a construir un gran parque eólico en el sur pampeano, a metros del río Colorado.

Según se indica, la Secretaría de Energía autorizó a Energía Renovables Los Arroyos a ingresar al MEM como “Agente Generador para su Parque Eólico Los Arroyos con una potencia de 100,8 MW, ubicado en el Departamento Lihuel Calel, Provincia de La Pampa, conectándose al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) en el nivel de 132 kV, a través de la nueva Estación Transformadora PE Energías Renovables Los Arroyos, con la Estación Transformadora Pichi Mahuida, jurisdicción de la Administración Provincial de Energía de La Pampa”

El proyecto, como ya había adelantado Diario Textual, se llama Parque Eólico Los Arroyos. Con sus 100,8 megavatios, podría dar electricidad a entre 130 mil y 150 mil viviendas -según los promedio de consumo de La Pampa-, aunque los inversores -tomando otras zonas del país- hablan de 200 mil. Es decir, en cualquiera de los dos casos, abastecería a toda la provincia con energía limpia.

Su autorización para ingresar al MEM es un dato muy positivo. De todas maneras, aún restan otros pasos e incluso definir si -en las actuales condiciones económicas- la empresa cuenta con los recursos y si eventualmente avanzan con la obra.

En caso de concretarse, será el parque eólico más grande de la provincia. Para dar una idea de la magnitud, el Parque Eólico Banderita (en la zona de General Acha) produce 40 megavatios con 11 molinos de 3,6 MW c/u. En el caso del que se proyecta en Pichi Mahuida, sería más del doble de esa potencia. Inicialmente se proyectaron 23 molinos Vestas, con una potencia cada uno 5,6 megas, con lo que estimaron una potencia máxima de 128,8 megas para abastecer a 252.947 viviendas básicas.

Los molinos son inmensos. Cada uno tendrá tres aspas dispuestas a 120° (tendrán un diámetro de rotor de 162 metros y estarán montados sobre una torre de acero). La altura de buje será de 148 metros y la altura máxima total alcanzará los 229 metros.

El parque se pretende construir en un campo privado, ubicado sobre el río Colorado. El predio cuenta con una superficie total de 2.423 hectáreas (en rigor, se utilizarán 50 hectáreas de todo el campo), a 5 kilómetros al noroeste de la intersección de las rutas provinciales 34 y 11. Se encuentra a 50 kilómetros de Cuchillo Co, a 75 de La Adela, a 100 de Puelches, a 125 de Gobernador Duval y a 150 de General Acha.

Según se comunicó cuando se hizo el estudio de impacto ambiental, se considera que el proyecto es “compatible” con su entorno. “El 100 % de la obra se ubica en zona rural, no interfiere con áreas urbanas o periurbanas. Por este motivo, no se identifica incompatibilidad entre el proyecto y la zona donde se instala”, se informó. “De acuerdo con los resultados del estudio, no se identifican efectos no deseados significativos derivados del Proyecto. Los impactos (ambientales) detectados son de nivel medio o bajo y se controlan con una correcta gestión ambiental. Los efectos no deseados del proyecto se atenúan con la instrumentación del Plan de Medidas de Mitigación y los programas desarrollados en el Plan de Gestión Ambiental y Plan de Monitoreo, tanto para la etapa de construcción como de operación, que forman parte integrante de este documento, el cual incluye todas las recomendaciones necesarias para realizar la construcción de la obra”.

