La vicegobernadora Alicia Mayoral participó del acto del Día del Trabajo en esta ciudad donde se refirió a la pérdida de derechos laborales que impulsa el gobierno nacional. Cuestionó a los «tibios» que acompañaron la Ley Bases aprobada el martes y reclamó «coherencia y sentido común» a los partidos políticos cuyos legisladores otorgaron facultades abiertas al Presidente Javier Milei y se le votan en contra al gobernador Sergio Ziliotto.

«Es un día en el que no nos atrevemos a decir feliz día, al menos yo no puedo. Es un día de reflexión donde nos atraviesa el DNU, la Ley Bases y los tibios también. Así que nada para festejar, mucho para reflexionar y también para hacer autocrítica: ¿Por qué y cómo hemos llegado hasta acá? ¿Qué nos pasó? ¿Por qué estamos regalando los derechos que creíamos adquiridos? ¿Por qué tenemos las mujeres que esperar hasta los 65 años? ¿Por qué hoy la moratoria jubilatoria no es la realidad?», señaló la vicegobernadora en contacto con los medios.

Puntualizó que «la clase política está en deuda con la sociedad, e hago cargo de lo que digo y lo digo con dolor». Y agregó «creo que el dolor y el compromiso debe ser transversal, así que habrá que pararse de otra manera, todo en el marco de la democracia, pero dar las explicaciones en la calle y militar, si alguna vez militamos los derechos a los que llegamos, hoy debemos responder por qué no los tenemos».

Sobre el papel que cumplieron los gremios ante la quita de derechos del gobierno nacional, l vicegobernadora sostuvo que «las reflexiones creo que son más dolorosas aun cuando las hacés internamente y cada uno desde su lugar, yo tengo mi propia reflexión, no quiero ser tibia y estar a la altura de las circunstancias. Por eso se luchó y creemos que estuvimos a la altura de las circunstancias sacando una ley de emergencia de obra pública, para dignificar el trabajo de 600 personas en Santa Rosa y 200 en General Pico y, además, la continuidad de la obra pública. Ya ayer hubo 200 personas que pudieron llevar el dinero del día trabajado a su casa porque salió esa ley».

En relación al rol de la oposición política que acompañó la Ley Bases, indicó que «de una manera vemos lo que se hace en La Pampa y de otra manera actuamos en Nación, estamos siendo políticamente incorrectos, eso es lo que interpreto. Me refiero, por ejemplo, al artículo 3 (Ley de Bases), donde yo no creí que se le fueran a delegar todas estas facultades al Presidente, allá las votan porque es lo que corresponde y son las herramientas que le tienen que dar al Presidente, pero acá no se las podés dar a Ziliotto porque es un ‘exceso de confianza’ lo que le darías. Entonces, coherencia por favor, creo que la sociedad demasiado sufrimiento tiene día a día con ajuste, tarifas y una luz que no veo y sigo en el medio del túnel».

Finalmente dijo que «me sorprende la falta de coherencia y sentido común, si bien entiendo todos los juegos políticos, yo puedo entender que tengo que estar de este lado y soy anti sin importar lo que siento y pienso, pero no puedo entender que les dé exactamente lo mismo que haya 200 viviendas más o 200 viviendas menos en la provincia, no puede creer los fundamentos realmente sentidos que escuché en el recinto y, después, en la votación, un no».

Comparte esto: Twitter

Facebook