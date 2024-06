La oposición no dio quórum donde se trataba la ley de aporte Solidario enviado por el gobernador Sergio Ziliotto y la sesión legislativa se cayó. Hipólito Altolaguirre argumentó que no estaba dispuesta la oposición en aumentar impuestos y que además para su tratamiento se necesita una mayoría especial y no una simple mayoría como quiso imponer el oficialismo en la reunión preparatoria.

El oficialismo bajó al recinto a las 12.45 y aguardó a los demás bloques para sesionar, ya sabiendo de que no lo harían. El oficialismo estaba decidido a avanzar la intención de aprobar el proyecto del aporte solidario obligatorio. Pero la oposición rechaza la ley, abrazada a un dictamen propio, además de plantear que es una ley especial que necesita una mayoría especial.

Como el peronismo considera que es una ley que solo requiere una mayoría simple, y podría imponerla con el voto de desempate de la vicegobernadora Alicia Mayoral, finalmente los bloques opositores decidieron apelar a la herramienta de no dar quórum.

«Es una ley inconstitucional. No vamos a ser cómplices», dijo Hipólito Altolaguirre a Radio 37, una vez que se levantaron los diputados de los tres bloques opositores del recinto.

Hipólito Altolaguirre, presidente bloque UCR

