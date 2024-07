El gobernador Sergio Ziliotto recibió este martes a los presidentes de los bloques de diputados provinciales de la UCR y el PRO, Hipólito Altolaguirre y María Laura Trapaglia, para tratar de destrabar el tratamiento de la ley de aporte solidario, que desde marzo que no se trata en el recinto a partir de no presentar quórum la oposición. El bloque de Comunidad Organizada no participa del encuentro. Se desconoce si no fueron invitados o decidieron no asistir.

«Siempre estamos abiertos al diálogo. Cuando ellos quieran, a nivel institucional entre poderes el diálogo está garantizado así que estamos dispuestos», dijo Ziliotto ayer lunes, por lo tanto se abrió la posibilidad de esta reunión de hoy.

Comparte esto: Twitter

Facebook