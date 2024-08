El gobernador Sergio Ziliotto encabezó la entrega de viviendas a ocho familias de Colonia Santa María, junto al presidente de la Comisión de Fomento de esa localidad, Carlos Aschemacher y firmó convenios con esa y otras nueve localidades para construir 63 casas más, de las cuales 3 serán de servicio.

Firmaron convenios las intendentas Silvia Peppino (Miguel Cané) y Maria Eugenia Grazzide (Gobernador Duval); y los intendentes Andrés Moro (La Adela), Damián Loene Escudero (Parera), Víctor Wilberger (Monte Nievas), Horacio Lorenzo (Trenel), Julio Gerez (Puelches), Nazareno Otamendi (Quehué); Rodolfo Carrizo (Hilario Lagos); además del anfitrión.

Durante el acto, el gobernador estuvo junto a la titular del IPAV, Erica Riboyra, el diputado provincial Juan Barrionuevo, demás funcionarios y las familias adjudicatarias.

“Siempre es un enorme gusto ir al interior de la provincia de La Pampa. Tenemos muy en claro que en cada rincón hay pampeanos y pampeanas que más allá de su lineamiento político, ideológico, su condición social y económica, necesitan en esta época más que nunca un Estado presente”, dio el gobernador.

“No es casualidad que el día lunes estuvimos en Anguil, ayer estuvimos en Algarrobo del Águila, hoy estamos en la Colonia Santa María, y participando de un acto que marca claramente lo que es una política de Estado que se ha afianzado a lo largo del tiempo, que tiene muchas cosas en común y que es algo está arraigado en quienes tenemos la responsabilidad de gobernar y de administrar los recursos de cada pampeana, cada pampeano, y en la sociedad”, amplió el mandatario

Destacó que la ejecución de viviendas es fruto de un Estado provincial presente y destacó que “La Pampa puede mostrar toda una trayectoria histórica en lo que a estar cerca de la gente y resolver sus problemas se refiere. Eso es algo que cuando uno sale de los límites provinciales queda claramente marcada la diferencia”.

Recordó que “el programa Mi Casa nació ante un castigo del Gobierno Nacional a un Gobierno Provincial” y destacó que fue el ex gobernador Carlos Verna quien “tomó la decisión de poner en marcha un programa de construcción de viviendas a través del respeto y el trabajo en conjunto con intendentas, intendentes, con presidentes y presidentas de Comisiones de Fomento”.

En relación a la nueva Estación de Servicio precisó que “la terminó Carlos -Aschemacher)- pero había sido iniciada con Serafín –Eberhardt- con Carlos Verna como gobernador. Y se terminó, más allá de todos los vaivenes económicos, las crisis y la pandemia que tuvimos de por medio”.

“Hoy con el actual intendente de La Adela firmamos un convenio para hacer 20 viviendas que las habíamos proyectado con Juan Barrionuevo, actual Diputado provincial. Con Federico Moro hoy firmamos el convenio que van a tener el beneficio de 20 familias que van a tener la posibilidad de acceder a una vivienda propia, a un techo digno. Así que creo que ese es el camino que tenemos que llevar adelante”, puntualizó.

“Trabas a la gestión”

Ziliotto explicitó que en otros ámbitos se ve cómo se trata de poner trabas a una gestión de gobierno. “Cuando le retacean apoyo a un gobernador o a un gobierno, más allá del signo político, no lo están castigando a él, están perjudicando a la gente. Por eso creo que es el momento de tomar este tipo de acciones, de los dirigentes que tenemos la responsabilidad de gobernar a nivel municipal, a nivel provincial tiremos todos para el mismo lado, ese es el camino, no hay otro”, sostuvo.

“Hay un slogan de gobierno que dice ´La Pampa trabaja´; lo hace por esencia, todos trabajan por un futuro mejor y creo que es el camino que no tenemos que abandonar. Debemos entender que las diferencias, cuando son ideológicas y cuando tienen que ver con la posibilidad que las gestiones cambien de signo político, se dirimen en las urnas, mientras tanto cada uno tenemos la responsabilidad de gobernar y tenemos obligación de cumplir el mandato popular”, expresó.

Reitero que “ponerle trabas a un gobierno, no es perjudicar al gobernador, es retacearle la posibilidad de tener viviendas, trabajo o tener comida a todos y a cada uno de los pampeanos”, dijo y sostuvo que “la única manera de salir adelante es construir una sociedad cada vez más solidaria. Entender que algunos que tienen poco, que necesitan de otro y no lo buscaron, si no que la vida, las circunstancias, las políticas económicas, los llevó a ese lugar”.

“Es momento de poner los intereses colectivos por encima de los intereses sectoriales. Estamos muy lejos de las elecciones, hay que pensar en los que más sufren. Ese es el camino que yo siempre llevo adelante y que les propongo a toda la dirigencia de la provincia de La Pampa. Pensemos en todos, no dejemos a nadie en el camino”, cerró.

Cumplir un sueño

“Hoy es un día especial, de fiesta. Poder, después de mucho tiempo, entregar viviendas e inaugurar una Estación de Servicio que nos llevó mucho esfuerzo y que inició en la gestión anterior de Serafín – Eberhardt-. Nos llevó mucho tiempo y esfuerzo desde el municipio y con el apoyo del Gobierno provincial, hoy podemos inaugurar algo que para nosotros es soñado, tener nuestra propia Estación de Servicio”.

En relación a la entrega de las viviendas y los convenios firmados para la construcción de más casas relató “nos costó mucho la parte edilicia, pero llegar con los servicios esenciales desde el municipio y con el apoyo del Gobierno provincial pudimos logarlo”.,

“Quiero agradecer a los empleados municipales que con su esfuerzo podemos entregar las viviendas en estas condiciones. Y agradezco la presencia del señor Gobernador que para nosotros es un honor tenerlo acá y creo que trabajando juntos es la única manera de salir adelante”, concluyó.

“Proyecto de vida”

Uno de los vecinos que junto a su familia accedió al techo propio habló en nombre de todos los flamantes propietarios. “Estamos muy contentos, sobre todo en mi caso que, al no ser del pueblo y al haberme criado, educado y desarrollado en ciudades grandes. Hoy tengo mi proyecto de vida en este hermoso pueblo. Quiero agradecer a todos los vecinos y las vecinas que han hecho de este lugar mi lugar en el mundo, especialmente a las autoridades que han permitido que con mi compañera podamos formar un proyecto de tener nuestra casa propia”.

Expresó que “son tiempos difíciles, hoy en día uno no está ajeno a los alquileres y a todo tipo de contingencias que nos pueden llegar a alejar al acceso de una vivienda digna, pero hoy podemos decir que estamos ante la presencia de casas para vecinos” y cerró agradeciendo especialmente a las autoridades locales y provinciales.

