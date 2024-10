Santa Fe deberá indemnizar con una suma millonaria a una familia por la trágica muerte de un hombre y su hijo hace 9 años en una ruta en mal estado. El siniestro ocurrió en 2015, en la ruta 17, cerca de la comuna de Coronel Arnold.

“La demanda se inició en 2017. Se mencionan varias causas. El informe accidentológico habló de exceso de velocidad. Otra mención hubo para un surco con desnivel de 15 centímetros extendido a lo largo de 65 metros, sin señalización, y el accidente fue a las 22, el conductor ni pudo ver la trampa mortal”, explicó Pablo Primavera, abogado de la familia, en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

“Una obra, si fuese el caso, no puede no estar señalizada. Esto se debió haber evitado y la respuesta no debió demorar 9 años. Iba a 115 kilómetros por hora, la máxima en ruta provincial es 110. Los peritos determinaron igual que si el fallecido iba a 110, la trampa mortal no la hubiese podido esquivar. No eran evitables los decesos, por lo que la Dirección Provincial de Seguridad Vial fue condenada”, agregó.

Y destacó: “Recibí mensajes de gente del Cordón Industrial, ruta 11, Timbúes. Una persona me dijo ‘Dios vive acá, es un milagro que no suceda algo todos los días’. Si esta noticia sirve para que muchas cosas se revean, bienvenido sea”.

RUTA EN MAL ESTADO

Por otra parte cabe mencionar que la Ruta Nacional 33, en el tramo Rufino en la provincia de Santa Fe y Piedritas en Buenos Aires, el estado un un desastre, con profundos pozos en ambos lados de la cinta asfáltica. Esta situación produce roturas de neumáticos de vehículos y camiones e incluso algún accidente menor.

«El mal estado de este tramo lleva mucho tiempo», según explicó un trabajador de la estación de servicio de Piedritas, quién aseguró que todos los días uno o dos viajeros rompen neumáticos.

