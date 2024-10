El diputado nacional y ex ministro del Interior Florencio Randazzo anunció que renuncia al Partido Justicialista (PJ), con fuertes críticas a la ex presidenta Cristina Kirchner, quien anunció que acepta la nominación a liderar el espacio. Aseguró que no tuvo la ex vicepresidenta de la Nación el «más mínimo pudor», como tampoco la «autocrítica» de haber sido la jefa del peor gobierno desde el año 1983 a la fecha.

«Sin el más mínimo pudor, sin autocrítica, con absoluta hipocresía y memoria selectiva, la vicepresidenta de Alberto Fernández, y jefa del peor gobierno desde el retorno de la Democracia, ahora será presidenta del Partido Justicialista Nacional», sostuvo Randazzo.

En sus redes sociales, el ex funcionario nacional expresó: «Muchos peronistas en todo el país no estamos dispuestos ser parte de una monarquía. En eso pretenden convertir al PJ. Les falta poco para terminar de destruirlo, como ya lo hicieron con la Argentina».

«En mi caso, no voy a participar de ese juego que sólo beneficia al actual gobierno. Les dejo mi renuncia, sin mandarla a que nadie se la meta en ningún lado. Solo pretendo que sirva como señal de coherencia y dignidad. Seguiremos ejerciendo el peronismo desde la acción. Quédense con los cargos», agregó Randazzo.

Fuente: NA

