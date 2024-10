El presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, confirmó que no se cerrarán las 9 sucursales de la entidad en la provincia de La Pampa como se había anunciado, luego que el gobierno provincial retrotrajo el Impuesto a los Ingresos Brutos. El titular del BNA ratificó la decisión ante legisladores nacionales y ruralistas pampeanos. De todas maneras, por el momento la Gerencia Zonal de La Pampa permanecerá cerrada.

Tillard lo comunicó en una reunión que mantuvo con la Mesa de Enlace pampeana, que reúne a dirigentes rurales de diferentes puntos de la provincia. “En un encuentro con la Mesa de Enlace pampeana, Daniel Tillard aseguró que ‘el mandato de Javier Milei es que prestemos más; el gobierno es aliado de la producción’. Confirmó que la suspensión del aumento de impuestos a los créditos permitirá que las sucursales permanezcan abiertas”, informó el propio Banco de la Nación Argentina en sus redes sociales.

A partir de esta medida las sucursales del Banco de la Nación Argentina de Bernasconi, Colonia Barón, Eduardo Castex, General Acha, Guatraché, Ingeniero Luiggi, Intendente Alvear, Victorica y Winifreda seguirán funcionando, no obstante no se descarta que se introduzcan algunas modificaciones.

POSTEO DE MILEI

El presidente Javier Milei realizó un posteo este sábado donde ratificó que el Banco Nación no cerrará sucursales en la provincia de La Pampa. y defendió que no es dar marcha atrás con la medida. El presidente entiende que «dejar sin efecto» el cierre no puede interpretarse como una «marcha atrás».

Milei respondió en X un posteo que mencionaba que el directorio del BN no cerraba las sucursales, daba «marcha atrás». Puntualiza en que «el posteo está mal redactado. BNA no ha dado marcha atrás. Dado que el gobierno de La Pampa decidió anular el aumento de impuestos, ello implicó dejar sin efecto la medida de BNA», escribió.

