De Angeli : La alianza entre el Pro y LLA pero será distrito por distrito

El presidente del bloque del Pro en el Senado, Alfredo De Angeli, afirmó este jueves que “va a haber una alianza” entre su partido y La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones de este año, pero consideró que no se va a dar en todo el país sino “distrito por distrito”.

“Yo veo que va a haber una alianza, pero distrito por distrito, no es lo mismo la Ciudad de Buenos Aires que Entre Ríos, además va a depender mucho de la voluntad de los gobernadores”, manifestó el legislador, en declaraciones al programa “Esta mañana” que se emite por Radio Rivadavia.

Las afirmaciones del senador nacional van en sentido contrario a las del presidente Javier Milei, quien recientemente dijo que una eventual alianza electoral con el PRO debería ser en todo el país o no se concretaría.

De Angeli aseguró que el tema electoral “no lo hablamos ayer con Mauricio” pero sostuvo que “si hay un partido que está cerca de La Libertad Avanza en el pensamiento del cambio es el Pro” y lo demostramos “acompañando la mayoría de los proyectos” que envió el Poder Ejecutivo al Congreso.

Por otra parte, De Angeli fue consultado sobre la posibilidad de que Macri sea candidato este año a senador por la Capital Federal, y respondió: “No lo veo”. “Yo creo que está para otro rol, está para conducir el partido, para ordenarlo, pero son decisiones personales de él y él decidirá”, argumentó.

Además, consultado sobre dirigentes del PRO que se pasan a las filas de LLA, se preguntó “¿por qué se pasan si las ideas son muy parecidas?” y admitió que “a uno le duele cuando se van a otro partido”.

“Yo por supuesto me voy a quedar donde estoy”, dijo ratificando su pertenencia al partido de Macri, aunque “otros elijen seguir a Patricia Bullrich y es respetable, nos guste o no nos guste. Lo importante es que se sigan trabajando por el gran cambio que necesita la Argentina”.

Finalmente ratificó que su bancada no va a votar a favor de la designación del juez Ariel Lijo en la Corte Suprema de Justicia.

“El pliego de Lijo el PRO no lo va a acompañar. Es una decisión tomada orgánicamente dentro del partido. Ahí no estamos de acuerdo (con el oficialismo). Tiene que ser una persona que tenga el mayor de los consensos y no los tiene”, aclaró.

