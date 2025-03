Carlos Verna: Presidente no sea cagón y mantenga la medida

A travez de su cuenta de «X» (ex twitter), el exgobernador de la provincia de La Pampa Carlos Verna dio a conocer su descontento con la medida tomada por el gobierno nacional y le pidió al presidente Javier Milei que “no sea cagón” y que mantenga la autorización para que se pueda comercializar asado pampeano al sur del río Colorado. “Presidente no sea cagón y mantenga la medida. La barrera a la carne con hueso en el Río Colorado no es sanitaria, es comercial. Es una aduana interna que va contra la libertad de comercio”, expresó Verna en un tuit, en el que arrobó al presidente.

Por la fuerte presión de los gobernadores y el sector productivo de la zona de Neuquén y Río Negro, el Gobierno nacional decidió postergar por 90 días la resolución que permite el ingreso de carne con hueso y material reproductivo al sur del río Colorado, es decir, desde las zonas libres de fiebre aftosa con vacunación hacia una región que no se aplica la vacunación.

Según trascendió, el Gobierno les avisó a los gobernadores y a los dirigentes nacionales sobre el retraso de la medida que se había publicado hoy en el Boletín Oficial, bajo la Resolución 180/2025 que llevaba la firma del titular del Senasa, Pablo Cortese.

Esta apertura incluyó a gran parte de la Patagonia, en donde se mantenía una restricción en la barrera sanitaria del río Colorado hacia abajo que llevaba unos 23 años.

La decisión cayó muy mal en los gobiernos de Neuquén y Río Negro, que salieron hoy a criticar la medida. Paralelamente, hubo un festejo de todo el arco político pampeano y de los productores rurales.

También el fin a la prohibición había sido aplaudido por los consumidores de las provincias de Neuquén y Río Negro, que pagan el doble o más por el asado. Actualmente, el kilo de asado en los mostradores de ciudades como Neuquén ya superan los 20 mil pesos.