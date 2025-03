Más de 400 ciclistas participarán de la Vuelta de la Pampa Máster en Toay

El Autódromo Provincia de La Pampa de Toay será el escenario de la sexta edición de la Vuelta de La Pampa Máster, un destacado evento de ciclismo que reunirá a más de 400 competidores de distintos puntos del país.La competencia se llevará a cabo durante el próximo fin de semana y promete ofrecer un espectáculo deportivo de alto nivel, consolidándose como una cita imperdible en el calendario del ciclismo argentino y provincial. La presentación se desarrolló esta mañana en la sede de la Subsecretaría de Deportes, Recreación y Turismo Social, con la presencia del director de Deporte Federado, Gustavo Moreno; el presidente de Club Ciclista Asfalto y Tierra, Fabián Barriento, Andrés Kiriachek, Roberto Ampudia, Romina Wagner, Mauricio Rovira y Sebastián Lastiri. La presente Edición está reservada para las categorías Elite II-Máster A (correrán juntas), Máster B, Máster C, Máster D, Máster E, Promo, Damas Máster y Damas Elite.

Gustavo Moreno

En el encuentro con la prensa el director de Deporte Federado manifestó “su orgullo” de presentar una nueva edición de la tradicional Vuelta de ciclismo. “La sexta Vuelta de La Pampa se correrá desde el sábado al lunes en el Autódromo de Toay, con ciclistas de 13 provincias del país, con grandes valores del ciclismo”, contó.

“Mas allá de la fecha puntual de esta carrera, es un momento del ciclismo en nuestra Provincia que arrancó el año pasado con un calendario de diez competencias fiscalizadas por la federación y apoyadas por el Gobierno, y que este año ya se puso en marcha el cronograma 2025, hace poco tiempo en General Pico, hace una semana con la Gran Fondo Italianissima, por lo cual el ciclismo ha vuelto a tomar un gran auge”, agregó.

Programa de competencias

Etapa 1 (circuito grande): el sábado 22: 8.00, Máster E (60 minutos); 9.00, Damas Elite (90m); 9.03, Damas Máster (60m); 10:30, Máster D (60m); 11.30, Máster C (90m); 13.00, Máster B (120m); 15.00, Promo (60m); 16.00, Máster A/Elite II (120m).

Etapa 2 (circuito grande): el domingo 23: 8.00, Máster E (60 minutos); 9.00, Damas Elite (90m); 9.03, Damas Máster (60m); 10.30, Máster D (60m); 11.30, Máster C (90m); 13.00, Máster B (120m); 15.00, Promo (60m); 16.00, Máster A/Elite II (120m).

Etapa 3 (circuito chico): el lunes 24: 8.00, Máster E (60 minutos); 9.00, Damas Elite (60m); 9.02, Damas Máster (45m); 10.00, Máster D (60m); 10.45, Máster C (70m); 12.45, Máster B (100m); 14.30, Promo (60m); 15.30, Máster A/Elite II (100m).