Ziliotto entregó casas en Anchorena y reiteró que el FMI y Nación van por más ajuste a las provincias

El gobernador Sergio Ziliotto visitó este lunes la localidad de Tomás M. de Anchorena, donde encabezó el acto por el 115° aniversario, entregó ocho casas del plan provincial Viviendas La Pampa y dejó inaugurada una obra clave de conectividad que permite el acceso a internet de alta velocidad y telefonía celular 4G. Además, anunció el inicio de construcción de otras seis casas y destacó el rol del Estado en lugares donde “el mercado no llega”.

Acompañaron al gobernador, el intendente anfitrión Gustavo Pérez; funcionarios del gabinete provincial y municipal, intendentes, legisladores provinciales y familias de adjudicatarios.

“Llueve, y eso para una provincia cuyo eje es el sector agropecuario siempre es una buena noticia”, comenzó diciendo Ziliotto, para luego referirse al impacto de la obra pública en localidades pequeñas. “Hoy en Anchorena podemos mostrar lo que es La Pampa, a partir de una concepción de cuál debe ser el rol del Estado, el Municipal, el Provincial y también el Nacional. Una mirada íntegra de cada rincón de nuestra provincia.

En una localidad de 500 habitantes estamos invirtiendo desde una concepción territorial y humana, más que a partir de número. El mercado no hubiera permitido que Anchorena tenga la calidad de vida que tiene hoy”.

La obra de conectividad se enmarca dentro del segundo plan de conectividad provincial y fue ejecutada por Empatel, la empresa estatal de telecomunicaciones. «Con una inversión del Estado, Anchorena tiene servicio de telefonía celular de 4 G. Hoy venimos a inaugurar desde una empresa pública, el tendido de la fibra óptica para que los habitantes de Anchorena tengan un ancho de banda amplia, con una velocidad necesaria para estar integrados al mundo sin ningún tipo de discriminaciones desde el punto de vista de las telecomunicaciones», remarcó.

Ziliotto también remarcó la articulación con el sector cooperativo. “No todo lo hace el Estado provincial; en este caso son las cooperativas las que les van a llevar el servicio de calidad”, dijo.

Viviendas

El gobernador entregó las llaves de ocho nuevas viviendas construidas con fondos provinciales y anunció la firma del contrato para el inicio de seis casas más. “Estas ocho familias empiezan a ejercer el derecho ciudadano de acceder a un techo propio. Y a la vez inician la etapa de la responsabilidad: cumplir con su parte para que otras familias también puedan acceder a ese derecho”, dijo. Luego subrayó que aún hay 22 familias esperando en la localidad y que el compromiso del gobierno provincial sigue vigente.



“Seguimos haciendo viviendas porque tenemos un estado eficiente, con una fortaleza construida hace muchos años y con responsabilidad la seguimos manteniendo. Lo estamos haciendo sin el acompañamiento del Gobierno Nacional”, enfatizó.

“Junto con Gustavo llevamos adelante un sueño, una necesidad, poner todo el Estado al servicio del sector privado para que genere mano de obra y potencie la economía de La Pampa. Estamos construyendo una nueva planta para el frigorífico, con lo que demandan las nuevas normas sanitarias y lo que demanda la economía de Anchorena, la de La Pampa y la de la región. Sabemos del lugar estratégico que tiene Anchorena en el espectro de la actividad frigorífica”, dijo.

Recorte a las provincias

Ziliotto cuestionó el recorte de recursos del Gobierno Nacional. “En 2024 recibimos un 76% menos de recursos en términos reales que en 2023, pero no abandonamos ningún sueño. Optamos por ser más eficientes, pero no sabemos hasta cuándo”, advirtió.

“Parece que las provincias seguimos siendo las responsables de todos los males de la Argentina, han acordado con el FMI que van a seguir profundizando el ajuste hacia las provincias. Es intención del Gobierno Nacional y del FMI que nos sigan quitando recursos, que no es nada más y nada menos que quedarse con el trabajo de pampeanos y pampeanas”, explicó. “Ahí nos van encontrar, no peleando con nadie, no insultando a nadie, sino defendiendo lo que nos pertenece, defendiendo a La Pampa. Siempre lo hicimos, lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo, por ustedes, por los que vienen y por esa entidad que tiene la provincia de no dejarse avasallar”, completó.

El intendente Gustavo Pérez agradeció la visita de las autoridades provinciales y de los vecinos. “Me siento feliz de poder estar festejando estos 115 años y qué mejor que estar festejándolo con inauguraciones tan importantes como es la entrega a viviendas, que creo que es una de las obras que más nos gustan, porque vemos hacerse realidad el sueño de 8 familias. Otra obra importante es el tendido de fibra óptica”, dijo.

No dudó en subrayar el valor de contar con un Estado activo. “Cuando comenzamos esto en el inicio de la gestión, en 2015, queríamos comprometernos con Anchorena.

Los que me conocen saben que yo no soy de decir lo que se hace, lo que hicimos en Anchorena, pero justamente hoy como está la situación y cómo está el ambiente nacional que está impactando en todo, es necesario dejar en claro la importancia de un Estado presente”, sostuvo.

Pérez repasó obras concretas realizadas en la localidad. “Hoy por ejemplo, gente del Centro del Jubilado están disfrutando un edificio hermoso con ayuda del Estado provincial y municipal, un Estado presente.

Vemos instituciones como la escuela, la cual también puede disfrutar de una migración de mejoras, podemos estar disfrutando de algo tan importante como es el primer ciclo del secundario en Anchorena y eso se debe nada más y nada menos que a un Estado presente. Además, inauguramos ocho y con esto llegamos a las 32, en esta localidad tan pequeña de quinientos habitantes”, dijo.

Además, fue tajante respecto al rol del Estado en localidades pequeñas. “Hoy está inaugurando fibra óptica y cualquiera puede decir ‘¿quién va a venir a invertir en Anchorena?’ Pues ahí está el Estado presente. Quiero que quede claro eso, porque muchas veces se dice ‘hay que eliminar el Estado’.

Primero hay que saber que se toman decisiones o se habla eliminar el Estado desde un lugar donde, no sé si por falta de conocimiento o por no salir de una oficina de conurbano y ver las realidades de otras provincias, justamente la realidad de la provincia de La Pampa en la cual el Estado está presente para todo este tipo de necesidades y para todas las que se van a venir”, dijo.

“A los adjudicatarios quiero felicitarlos, les pido que estas ocho viviendas sean sus sueños, que cuiden su casa, cuiden su hogar, paguen las cuotas, es la forma de que nosotros y el gobierno provincial puedan seguir trabajando en conjunto y podamos seguir construyendo”, concluyó.