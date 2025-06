CFK le habló a la militancia K: «Esta etapa exige nuevas actitudes para volver»

En un encendido discurso grabado ante una multitud de militantes reunida en Parque Lezama, Cristina Fernández de Kirchner arremetió contra el gobierno de Javier Milei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ex presidente Mauricio Macri, mientras llamó a la resistencia y a la organización de la militancia frente a lo que calificó como un “modelo insostenible” que lleva al país al borde del colapso.

Con un tono combativo, la ex presidenta no escatimó críticas y encendió el ánimo de los presentes, marcando el pulso de una oposición que busca reagruparse.

“Bullrich quiso provocar conflicto y caos”, disparó Cristina, acusando a la ministra de Seguridad de buscar “protagonismo” para “tapar el fracaso económico de Milei”. Según la ex mandataria, el despliegue de fuerzas de seguridad responde a un intento deliberado de generar “caos y conflicto en la calle”. Sin embargo, enfatizó que “la gente no come policías, ni Cristina presa. La gente come pan, harina, quiere futuro”.

El foco de su discurso apuntó a la crisis económica. “A la falta de trabajo se le suman los salarios congelados. Cae la industria, el comercio y las cuentas públicas cada vez necesitan más dólares que no tiene la economía argentina”, afirmó. En una metáfora contundente, Cristina describió la situación financiera del país: “La economía consume dólares con la voracidad de un drogadicto”. Y agregó: “En 45 días se llevaron un tercio del segundo préstamo del FMI. Es un modelo insostenible, que tarde o temprano se cae”.

La ex presidenta también cargó contra Bullrich y Macri, a quienes calificó como “fracasados”. “Bullrich es una gran y absoluta fracasada al igual que Macri”, sentenció, generando una ovación entre los militantes que agitaban banderas y cantaban bajo el sol porteño.

Sin embargo, su mensaje no se limitó a la crítica. Con un llamado a la acción, Cristina instó a la militancia a organizarse con “mucha sabiduría, mucha templanza y mucho coraje”. “La patria necesita ser defendida”, subrayó, marcando el inicio de lo que denominó “una nueva etapa” para el peronismo.