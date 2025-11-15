Paritaria docente convocada para el 27 de noviembre

La Unión rabajadores de la Educación de La Pampa -UTELPa- anunció a través de sus redes sociales que, tras un pedido formal, el Gobierno Provincial finalmente convocó a la Mesa Salarial Docente para el próximo 27 de noviembre.

El gremio había solicitado con urgencia una convocatoria con el fin de asegurar una actualización salarial antes de finalizar el mes de noviembre, una demanda central en su reclamo por la recomposición del salario.

«Desde nuestro sindicato veníamos exigiendo una convocatoria urgente para evitar que noviembre quede sin actualización salarial, algo que advertimos desde el inicio y que forma parte central de nuestro pedido de recomposición», expresó UTELPa en su comunicado.

Antes de sentarse a negociar con el Ejecutivo, el gremio convocó a sus bases para definir la postura colectiva que se llevará a la mesa paritaria.

«UTELPa sostiene que defender la escuela pública es también defender los derechos de quienes la construimos todos los días», concluyeron desde el gremio docente.

El mandato de los docentes se definirá en dos instancias clave: las asambleas en cada seccional y el Congreso Provincial Extraordinario.