Leonel Chiarella fue electo presidente de la UCR nacional. Daniel Kroneberger lo acompaña en la conducción como tesorero

El Plenario de Delegados de la UCR eligió esta tarde a Leonel Chiarella, actual intendente municipal de Venado Tuerto, como nuevo presidente del Comité Nacional. Chiarella fue impulsado por el gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro y logró el apoyo de gobernadores de Provincias Unidas y de la mayoría de los delegados. El pampeano Daniel Kroneberger lo acompaña como tesorero del Comité Nacional

Leonel Chiarella, de 36 años, se convirtió en el presidente más joven de los 134 años de historia del radicalismo. Hasta hoy el más joven fue el cordobés Gabriel Oddone que asumió con 41 años luego de la muerte de Marcelo T de Alvear en 1942 e Hipólito Yrigoyen que asumió con 45 años en 1897.

Chiarella estará acompañada por la ex presidenta de la FUA, Piera Fernández como secretaria General, Inés Brizuela y Doria (La Rioja) cómo vice 1ra, Javier Bee Sellares (Córdoba) como vice 2do y María Inés Zigarán (Jujuy) como vice 3ra.

La mesa también la integran como tesorero el pampeano Daniel Kroneberger (La Pampa), y en las restantes secretarías Gabriela Valenzuela (Corrientes), Danya Tavela (Buenos Aires), Ramón Mestre (Córdoba), Agustina Madariaga (Río Negro), y Daniel Angelici (CABA).

Chiarella y Kroneberger se abrazan tras la designación de presidente y tesorero