Nacionales

Reforma Laboral: Huala y Kroneberger a favor. Bensusán en contra

Daniel Depaulo

Al momento de la votación, no hubo sorpresas: el bloque del Partido Justicialista optó por el rechazo, junto a los dos senadores de Moveré por Santa Cruz. A continuación, el voto de cada senador. Los pampeanos votron dos a uno. Huala y Kronenberger a favor, mientras que Bensusán lo hizo en contra:

Quiénes votaron a favor

  • Carmen Á. Rivero (La Libertad Avanza)
  • Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza)
  • Romina Almeida (La Libertad Avanza)
  • Ivanna Arrascaeta (La Libertad Avanza)
  • Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza)
  • Vilma Bedia (La Libertad Avanza)
  • Joaquín Alberto Benegas Lynch (La Libertad Avanza)
  • Patricia Bullrich (La Libertad Avanza)
  • Pablo Cervi (La Libertad Avanza)
  • Agustín Coto (La Libertad Avanza)
  • Enzo Fullone (La Libertad Avanza)
  • Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza)
  • Gonzalo Guzmán Coraita (La Libertad Avanza)
  • Nadia Marquez (La Libertad Avanza)
  • Belén Monte De Oca (La Libertad Avanza)
  • Agustín Monteverde (La Libertad Avanza)
  • Bruno Olivera (La Libertad Avanza)
  • M. Emilia Orozco (La Libertad Avanza)
  • J. Carlos Pagotto (La Libertad Avanza)
  • Francisco Paoltroni (La Libertad Avanza)
  • Maximiliano Abad (UCR – Unión Cívica Radical)
  • Flavio Fama (UCR – Unión Cívica Radical)
  • Eduardo Galaretto (UCR – Unión Cívica Radical)
  • Mariana Juri (UCR – Unión Cívica Radical)
  • Daniel Kroneberger (UCR – Unión Cívica Radical)
  • Carolina Losada (UCR – Unión Cívica Radical)
  • Silvana Schneider (UCR – Unión Cívica Radical)
  • Rodolfo Suárez (UCR – Unión Cívica Radical)
  • Gabriela Valenzuela (UCR – Unión Cívica Radical)
  • Eduardo Vischi (UCR – Unión Cívica Radical)
  • Andrea Cristina (PRO)
  • Martín Goerling (PRO)
  • Victoria Huala (PRO)
  • Luis Juez (PRO)
  • Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia Social)
  • Beatriz Ávila (Independencia)
  • Julieta Corroza (La Neuquinidad)
  • Carlos Espínola (Provincias Unidas)
  • Sonia R. Decut (Frente Renovador de la Concordia Social)
  • Flavia Royón (Primero los Salteños)
  • Edith Terenzi (Despierta Chubut)
  • Alejandra Vigo (Provincias Unidas)

Quiénes votaron en contra

  • Guillermo Andrada (Partido Justicialista)
  • Adán Bahl (Partido Justicialista)
  • Daniel Bensusán (Partido Justicialista)
  • Jorge Capitanich (Partido Justicialista)
  • Lucía Corpacci (Partido Justicialista)
  • Eduardo De Pedro (Partido Justicialista)
  • Juliana Di Tullio (Partido Justicialista)
  • Anabel F. Sagasti (Partido Justicialista)
  • Celeste G. Navarro (Partido Justicialista)
  • M. Teresa González (Partido Justicialista)
  • Alicia Kirchner (Partido Justicialista)
  • Marcelo Lewandowski (Partido Justicialista)
  • Carlos Linares (Partido Justicialista)
  • Cristina López (Partido Justicialista)
  • Florencia López (Partido Justicialista)
  • Juan Manzur (Partido Justicialista)
  • Ana Inés Marks (Partido Justicialista)
  • José Mayans (Partido Justicialista)
  • Sandra Mendoza (Partido Justicialista)
  • Carolina Moisés (Partido Justicialista)
  • Elia Esther Moreno (Partido Justicialista)
  • José Emilio Neder (Partido Justicialista)
  • Mariano Recalde (Partido Justicialista)
  • Fernando Rejal (Partido Justicialista)
  • Fernando Salino (Partido Justicialista)
  • Martín Soria (Partido Justicialista)
  • Sergio Uñac (Partido Justicialista)
  • Gerardo Zamora (Partido Justicialista)
  • José Carambia (Moveré por Santa Cruz)
  • Natalia Gadano (Moveré por Santa Cruz)
Comparte esto:

Entradas relacionadas

Nacionales

El Gobierno logró aprobar en el Senado la reforma laboral por 42 votos a 30

Daniel Depaulo
Nacionales

Rosario: continúa la protesta policial y el «sirenazo» frente a la Jefatura 

Daniel Depaulo