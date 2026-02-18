Fuerte tormenta en Santa Rosa y Toay. Voladura de techos, caida de árboles, columnas y carteles. Varias calles anegadas

Minutos antes de las 17 se desató una fuerte tormenta de viento, agua y granizo en Santa Rosa y Toay, además otras localidades como Anguil y Ataliva Roca. La lluvias fue muy intensa durante más de media hora y el viento superó los 90 km/h. Hubo numerosos destrozos en distintos puntos, calles anegadas, caídas de árboles sobre casas y automóviles, voladura de techos y paredones derribados. Tambien calleron columnas de electricidad quedando sin servicios varias zonas.

El Gobierno de la Provincia de La Pampa informó que, ante la violenta y extraordinaria tormenta que afectó a las ciudades de Santa Rosa y, en menor medida, a Toay, se dispuso la “inmediata convocatoria” del Comité de Crisis con el objetivo de coordinar y ejecutar acciones urgentes para atender la situación y mitigar sus consecuencias.

El Ministerio de Educación dispuso la suspendieron de las clases en la ciudad de Santa Rosa durante la jornada de este jueves con el propósito de evaluar los daños en los establecimientos educativos y realizar las reparaciones necesarias para garantizar condiciones seguras para estudiantes y personal docente y no docente.