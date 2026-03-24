Nacionales

Multitudinario acto en Plaza de Mayo a 50 años del Golpe

Daniel Depaulo

Organismos de Derechos Humanos y organizaciones sociales realizaron un multitudinario acto en Plaza de Mayo por el Día de la Memoria, donde cuestionaron al gobierno nacional y reclamaron la liberación de dirigentes detenidos, entre ellos la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Durante la lectura del documento central, los convocantes denunciaron la existencia de persecución judicial y hablaron de presos políticos. En ese marco, hicieron referencia directa a la situación de la exmandataria.

“La prisión y proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta de la Nación, en un proceso denunciado por absolutas irregularidades, durante el cual se atentó contra su vida, merece nuestra preocupación y repudio. ¡Libertad a Cristina Fernández!”, expresaron desde el escenario.

En el documento, los organismos apuntaron contra el gobierno que encabeza Javier Milei y Victoria Villarruel, a la que acusaron de impulsar políticas represivas.

“El Gobierno hace de la represión a la protesta y del ataque al derecho de huelga una política de Estado para impedir la movilización”, señalaron.

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