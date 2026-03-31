Camión cae al agua y buscan a su chofer

Un camión protagonizó un grave siniestro este martes al mediodía tras despistarse y caer a un arroyo a la altura del kilómetro 400 de la Ruta Nacional 9, en el tramo de la autopista Rosario–Córdoba, en jurisdicción de General Roca y en el límite entre Santa Fe y Córdoba. El hecho ocurrió cerca de las 12:35 y obligó a un corte parcial de la calzada mientras se desarrollan las tareas de emergencia.

De acuerdo al parte oficial, se trató de un despiste en solitario y el vehículo terminó fuera de la traza, dentro del curso de agua. Las primeras informaciones indican que habría una persona lesionada y existe la presunción de que el conductor podría haber quedado atrapado dentro de la cabina del camión.

En el lugar trabajan efectivos de la Policía de Santa Fe, Bomberos Voluntarios de Tortugas y personal de Corredores Viales, junto a una brigada acuática de la Regional 6, que interviene ante la complejidad del escenario. Las tareas están centradas en la localización y eventual rescate del chofer.

El tránsito permanece reducido en la zona mientras continúan los operativos, y las autoridades no descartan ampliar la información en las próximas horas a medida que avance el procedimiento. El caso quedó bajo intervención de la jurisdicción santafesina.