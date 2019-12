En lo que fue la primera sesión extraordinaria de la gestión de Daniel López como presidente del Concejo Deliberante, quedó aprobado por unanimidad el presupuesto que el municipio local ejecutará durante el año 2020.



La sesión extraordinaria comenzó pasadas las 8,30 horas con la presencia del presidente del Concejo Deliberante, Daniel López y la totalidad de los ediles. La misma tuvo como orden del día los siguientes temas: Presupuesto 2020, Modificación del Organigrama, Modificación Ordenanza Transporte Público de Pasajeros -remises y actualización del convenio Avión Ambulancia.

Daniel López, presidente del Concejo Deliberante

En el inicio se puso a consideración el primer punto que fue el tratamiento del Presupuesto 2020 que se aprobó por unanimidad y permitió dar paso a la votación.



Antes de la misma se escucharon las consideraciones de cada uno de los bloques que conforman el Concejo Deliberante. En primero término Alicia Campo expresó: “Como presupuesto, presupone una ejecución a lo largo del año de las políticas publicas que tiene prevista la señora intendenta y que sin la aprobación del presupuesto no podríamos estar cumpliendo primero, con nuestro rol de concejal y segundo, con colaborar con una mejor calidad de vida de los vecinos. Les pedimos el acompañamiento con su voto de manera que podamos ver la ejecución de políticas públicas reflejadas en la ciudad y el compromiso con los vecinos quede plasmado en este acompañamiento”.



El bloque Propuesta Federal, presidido por Adriana García, y compuesto además por Marcelo Capellino y Luis Clauzure acompañó con el voto positivo al Presupuesto 2020. García argumentó “el presupuesto es el elemento esencial para gobernar y desde la oposición debemos contribuir a la gobernabilidad. Vamos a acompañarla propuesta porque consideramos que se trata de un presupuesto que se ha ido conformando de manera conjunta entre el Gobierno saliente y el entrante, que es sin dudas es una señal de madurez lo cual celebramos y rescatamos la responsabilidad de ambos Gobiernos, que habla de priorizar la institucionalidad”.



La concejala siguió, “este acompañamiento implica que vamos a exigir, vamos a pedir que las rendiciones de cuentas sean entregadas en tiempo y forma para poder analizarlas, vamos a exigir que los pedidos de informe que este bloque presente sean respondidos a la brevedad. Necesitamos agilizar las vías de comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo para poder trabajar de manera conjunta”.



Para finalizar la presidenta del bloque Propuesta Federal, consideró “vamos a trabajar junto con el oficialismo, porque llegamos como oposición pero una oposición constructiva, una oposición que llegó para construir pero también estamos para controlar y exigir. Acá no hay grieta, cuando uno puede acceder a la información se puede trabajar con responsabilidad como se hizo en la jornada de ayer”.



Por último, el concejal del bloque unipersonal UCR, Guillermo Coppo, acompañó con el voto positivo argumentando el acompañamiento “como un mandato de la UCR General Pico”. Siguió diciendo, “hemos priorizado dar un acompañamiento a esta nueva gestión y apuntar al diálogo político que es la herramienta de construcción”.



Como puntos en negativos el concejal Coppo apuntó: la cantidad de funcionarios, creyendo la misma excesiva; el déficit de la Municipalidad de General Pico; la falta de presupuesto para el tratamiento de la canilera y la falta de detalle en la implementación de políticas públicas en relación a la mujer.

Mientras que como puntos positivos destacó: encontrarle solución al sistema de iluminación en la ciudad de General Pico; la incorporación de 75 cuadras de pavimentación; la creación de un centro de transferencia en la zona sur y la incorporación de bienes de capital en la secretaría de Servicios Públicos; la puesta al cobro de las 300 cuadras de asfalto que va a permitir la reparación de 1450 calles de asfalto; la mirada seria sobre el medio ambiente y la ecología; y por último la sinceridad del secretario de Gobierno con los números expuestos durante el plenario del día de ayer.

“Esperamos continuar trabajando con el mismo respeto durante la gestión, acompaño no solo por un analisis personal desde el bloque sino por un mandato que tengo desde la UCR General Pico”, cerró Coppo.



La totalidad de las y los concejales fueron por la positiva y quedó aprobado este Presupuesto General para ejecutar el año próximo y que contempla un monto de 1.899.508.096 millones de pesos, lo que representa el 50% de incremento con respecto al ejecutado en el 2019.



Modificación del Organigrama Municipal



Se puso a consideración la incorporación de la Gerencia de Choferes y la Junta Municipal de defensa Civil, que sin consideraciones se aprobó por unanimidad y que en la ordenanza aclara: “Que por omisión involuntaria no fue contemplada la incorporación del Departamento Gerencia de Choferes en el Anexo III de la mencionada Ordenanza Nro. 249/19.



“Que de igual forma, también se omitió involuntariamente la incorporación de la Junta Municipal de Defensa Civil como uno de los órganos consultivos dependientes directamente del despacho de la Secretaría de Gobierno, Seguridad, Educación y Cultura”.



Este punto también fue aprobado por unanimidad.



Modificación del Organigrama, Modificación Ordenanza Transporte Público de Pasajeros -remises



Este punto del orden del día también fue aprobado por unanimidad. El mismo considera la modificación del inciso a) del artículo 3 de la Ordenanza 144/17 el que quedará redactado de la siguiente forma:



ANTIGÜEDAD: no mayor a dos años para habilitarlo por primera vez y para mantenerlo en servicio no mayor a ocho (8) años, plazo que también será aplicado a los actuales vehículos habilitados. Para el supuesto de cambio de vehículo la antigüedad no podrá ser mayor a cuatro (4) años. En todos los casos, la antigüedad se computará a partir del año del patentamiento, cumpliéndose en consecuencia el primer año; el año subsiguiente al de su patentamiento.



Actualización del convenio Avión Ambulancia



El último punto del orden del día fue el tratamiento de la solicitud de actualización del modelo de convenio de Uso del Servicio Sanitario Avión Ambulancia, entre la Municipalidades de General Pico y Municipalidades/Comisiones de Fomento de la zona Norte de la Provincia.



La actualización permite la prestación de este servicio fundamental a los municipios que firmen el mismo.

Dicha actualización fue aprobada sin consideraciones y por unanimidad.