Entregaron escrituras de Viviendas IPAV en Medano

on emoción y entre aplausos, familias de General Pico, Quemú Quemú y Agustoni recibieron este jueves por la mañana las escrituras de sus viviendas, luego de haber cumplido con el pago total de sus cuotas. El acto, cargado de simbolismo y gratitud, se llevó a cabo en el Centro Cultural MEDANO y fue encabezado por autoridades municipales, provinciales y del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda (IPAV).

En total, fueron diez los beneficiarios y beneficiarias que recibieron la documentación que los convierte oficialmente en propietarios. Un trámite que, según expresaron funcionarios y vecinos, marca el cierre de un ciclo de sacrificios y compromisos asumidos.

Estuvieron presentes la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso, el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, Hernán Pérez Araujo, el ministro de Gobierno, Pascual Fernández, la presidenta del IPAV, Érica Riboyra, la secretaria de Desarrollo Social, Gabriela Luna Echegaray, y otras autoridades.

“Una casa es un DNI que nadie te puede quitar”

Durante su discurso, la intendenta Alonso destacó el valor de la escritura como símbolo de pertenencia y esfuerzo. “Es una alegría que podamos entregar estas certificaciones, que son un cierre de ciclo. Agradezco al Gobierno provincial que ha sostenido políticas públicas en materia habitacional que hoy tanto necesitamos”, expresó.

Sin embargo, no dejó de marcar dificultades derivadas del contexto nacional. “Actualmente no podemos sostenerlas como antes, porque hay acciones de nivel nacional que no garantizan que la provincia de La Pampa pueda mantener esto en el tiempo”, señaló. Y agregó: “Esto era algo que abuelos y padres valoraban mucho. Se fue desdibujando con el tiempo, pero queremos volver a recuperarlo”.

La jefa comunal subrayó que estas escrituras representan mucho más que un trámite legal: “Es su casa, lo que pagaron con esfuerzo. Esta escritura es un DNI, algo propio que nadie les puede quitar”.

Reconocimiento al compromiso

Por su parte, la titular del IPAV, Érica Riboyra, valoró el cumplimiento de las familias beneficiadas. “La casa nos garantiza un montón de cuestiones para tener calidad de vida. Para nosotros esta entrega es un reconocimiento, porque cumplieron con una obligación. Las viviendas sociales no se regalan, se pagan”, afirmó.

Una de las protagonistas de la jornada fue Gloria Figueroa, vecina de General Pico, quien compartió su emoción con los presentes: “Agradezco que después de más de 30 años pueda tenerla y que mis hijos sean los herederos. Les pido a todas y todos que paguen su cuota, que puedan aportar su granito de arena para que más personas obtengan la misma oportunidad”.

Una política que enfrenta desafíos

El acto no solo fue un reconocimiento al esfuerzo de las familias, sino también una forma de visibilizar la importancia de las políticas habitacionales y las dificultades que enfrentan actualmente. Las autoridades coincidieron en que se trata de una herramienta clave para garantizar derechos, inclusión y estabilidad a miles de familias en toda la provincia.

Desde el municipio remarcaron que, aunque los recursos son limitados, se trabaja “optimizando lo que hay” para seguir brindando soluciones concretas. La entrega de estas escrituras es, en ese sentido, un símbolo de lo que aún es posible cuando hay compromiso de las partes.