El presidente de la Nación Alberto Fernández recibió en Casa de Gobierno al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, avanzando en la solución a la deuda provisional que el Estado Nacional mantiene con la prtovincia. También participó el director Ejecutivo de la ANSeS, Alejandro Vanoli, el ministro del Interior Wado de Pedro y la secretaria Legal y Técnica Vila Ibarra. Acuerdo para que La Pampa cobre deuda histórica.

La Pampa acordó suspender por nueve meses las acciones dentro del litigio judicial que inició hace algunos años contra la ANSeS, a los fines de analizar y encontrar una solución definitiva al diferendo.

Este acuerdo tiene lugar en el marco del trabajo desarrollado por el Gobierno nacional para solucionar las deudas pendientes con las provincias.

“Se abrió una instancia de diálogo por la deuda histórica que tiene el gobierno nacional con la provincia de La Pampa, período 2009-2014, y eso también dispara el pago del déficit 2017 de las cajas no transferidas. La única provincia que no había cobrado, un castigo político del gobierno de Macri a la provincia de La Pampa que no había recibido el déficit 2017 y hoy este gobierno en una de las primeras medidas de gestión de poco más de un mes de trabajo, ya nos está dando soluciones, no sólo al gobernador sino a los pampeanos, así que es una gran satisfacción”, confirmó el gobernador.