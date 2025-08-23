Un hombre y sus dos hijos menores fallecieron en choque entre Francisco Madero y Juan José Paso en la ruta 5

Un hombre de 40 años identificado como Amílcar Nicoletti, de 40 años quien conducía, y sus dos hijos Ian de 7 y Yasmin 15 fallecieron en el acto en un choque en la ruta nacional 5 entre las localidades bonaerenses de Francisco Madero y Juan José Paso, en el partido de Pehuajó. En tanto la cuarta ocupante del auto, esposa y madre de las víctimas, de nombre Ivana Oronel, de 35 años, se encuentra internada en grave estado tras ser rescatada por los bomberos. El chofer del camión salvo su vida milagrosamente, ya que tras el impacto la unidad se prendió fuego totalmente.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 389,5 de la ruta 5 donde chocaron un Fiat Argo, donde viajaban cuatro personas de Comodoro Rivadavia (Chubut), y un camión marca Fiat Iveco, al mando de un chofer de 29 años de la localidad bonaerense de Saladillo, quién quedó detenido tras el hecho.

La ruta estuvo cortada por espacio de varias horas y trabajó en el lugar personal policial, de bomberos y salud pública bonaerense.