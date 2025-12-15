Aumentaron las multas en la Policía Caminera de Córdoba

El gobierno de Córdoba actualizó el valor de las multas en la Policía Caminera de esa provincia. Es habitual que alguno de los muchos turistas que pasan por esa provincia regresen con una multa.

De acuerdo a lo publicado este lunes en el boletín oficial, la Unidad Fija de Multa pasa de 1.539 pesos que tenía el 7 de noviembre a los 1.696 pesos, es decir, un incremento del 10,2%.

De esta manera, según el nivel de gravedad de la infracción, las multas que aplicará la fuerza de seguridad provincial arrancará en 33.920 a 3.392.000 pesos.

-Infracciones leves: conducir fumando tiene una penalización de 20 a 100 UF, es decir entre 33.920 y 169.600 pesos, más la pérdida de 0 a 2 puntos de la licencia de conducir.

-Infracciones graves: no llevar las luces encendidas, tiene una penalización que va desde 100 a 200 UF; es decir entre 169.600 y 339.200 pesos con pérdida de 2 a 5 puntos de la licencia de conducir.

-Infracciones muy graves: cruzar semáforos en rojo, conducir a contramano o exceder el límite de velocidad, de 200 a 400 UF es decir entre 339.200 y 678.400 pesos, con pérdida de 5 a 20 puntos.

-Infracciones máximas: destrucción o eliminación de infraestructura vial, adulteración de documentos y licencias, o grados máximos de alcoholemia: de 1.200 a 2.000 UF; es decir 2.035.200 a 3.392.000 pesos e inhabilitación para conducir y hasta denuncia penal en algunos casos.