Encuentran bacteria en un queso cremoso de La Serenisima fabricado en Trenque Lauquen

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) emitieron una advertencia sanitaria tras detectar la bacteria Listeria monocytogenes en un queso de pasta blanda de una marca líder del mercado. Si bien el producto involucrado ya se encuentra fuera de su fecha de vencimiento, las autoridades alertaron sobre un riesgo residual para la salud y pidieron extremar las precauciones.

La alerta se originó a partir de un muestreo oficial del SENASA, cuyos resultados fueron analizados por el Laboratorio Nacional de Referencia de la ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”. En ese marco, una vigilancia genómica permitió identificar un conglomerado de aislamientos de Listeria monocytogenes en muestras de queso de pasta blanda.

Según el informe técnico fechado el 9 de diciembre, la bacteria fue hallada en el Queso Cremón doble crema de La Serenísima, presentación de 500 gramos, correspondiente al lote 2703, elaborado el 3 de julio de 2025 y con vencimiento el 11 de septiembre de 2025. El producto fue fabricado por Mastellone Hnos. S.A. en su planta de Trenque Lauquen, ubicada sobre la Ruta Nacional 5, kilómetro 444.