Grupo Comodín festejó sus 25 años con la presentación de dos obras

En el marco del 25° Aniversario del Grupo Municipal de Teatro “Comodín”, la Municipalidad de General Pico ofreció dos obras que fueron interpretadas excepcionalmente por actores y actrices que forman parte de esta emblemática compañía. En ambas presentaciones, ellos y ellas fueron ovacionados por el público.

Tanto “Vida, Pasión y Gloria de General Milonga” como “Venecia”, la reconocida obra de Jorge Accame, fueron disfrutadas por un auditorio colmado y propiciaron un grato momento de reencuentro.

Al finalizar la última de las entregas, se les otorgó un presente a ex integrantes, actuales y al staff del equipo teatral.

Cabe recordar que el elenco está integrado por 30 personas, entre artistas, técnicos, responsables y asistentes de vestuario, maquillaje, peinado, utilería, escenografía e iluminación. La dirección general está a cargo de Sabrina Gilardenghi.

Reconocimiento

El director de Gestión Cultural, Matías Rach, se refirió a ello y dijo: “Queremos reconocer no solo la trayectoria de este grupo, sino su aporte profundo al tejido social de General Pico. Porque el teatro hace lo que a veces la política no logra, pone al otro enfrente, nos obliga a mirar, nos saca del individualismo y nos recuerda que toda historia es compartida”.

“En un país donde muchas veces se discute si la cultura es un costo o un lujo, “Comodín” demuestra hace 25 años que es una necesidad vital, un derecho y una herramienta poderosa para transformar vidas”, concluyó