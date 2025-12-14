Locales

Grupo Comodín festejó sus 25 años con la presentación de dos obras

Daniel Depaulo

En el marco del 25° Aniversario del Grupo Municipal de Teatro “Comodín”, la Municipalidad de General Pico ofreció dos obras que fueron interpretadas excepcionalmente por actores y actrices que forman parte de esta emblemática compañía. En ambas presentaciones, ellos y ellas fueron ovacionados por el público.

Tanto “Vida, Pasión y Gloria de General Milonga” como “Venecia”, la reconocida obra de Jorge Accame, fueron disfrutadas por un auditorio colmado y propiciaron un grato momento de reencuentro.

Al finalizar la última de las entregas, se les otorgó un presente a ex integrantes, actuales y al staff del equipo teatral.

Cabe recordar que el elenco está integrado por 30 personas, entre artistas, técnicos, responsables y asistentes de vestuario, maquillaje, peinado, utilería, escenografía e iluminación. La dirección general está a cargo de Sabrina Gilardenghi.

Reconocimiento

El director de Gestión Cultural, Matías Rach, se refirió a ello y dijo: “Queremos reconocer no solo la trayectoria de este grupo, sino su aporte profundo al tejido social de General Pico. Porque el teatro hace lo que a veces la política no logra, pone al otro enfrente, nos obliga a mirar, nos saca del individualismo y nos recuerda que toda historia es compartida”.

“En un país donde muchas veces se discute si la cultura es un costo o un lujo, “Comodín” demuestra hace 25 años que es una necesidad vital, un derecho y una herramienta poderosa para transformar vidas”, concluyó

Comparte esto:

Entradas relacionadas

Locales

Comienza hoy la inscripción para el Pro Vida Verano 2026

Daniel Depaulo
Locales

Durante este año se reunieron 200 mil kilos de neumáticos fuera de uso

Daniel Depaulo