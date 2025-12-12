«Biciaventura Segura» este sábado hasta la Reserva Natural Urbana

En el marco del Plan Piquense de Seguridad Vial y de la Semana de la Conducción Responsable, la Municipalidad de General Pico llevará adelante este sábado 13, la iniciativa denominada “Biciaventura segura”. Mediante la misma, vecinos y vecinas podrán recorrer un tramo de la ciudad utilizando este medio de movilidad, hasta la Reserva Natural Urbana. El punto de encuentro será la Explanada municipal, a las 11:00.

Esto se da también en virtud del Día del Vecino y la Vecina Participativa de General Pico, que se conmemora cada 15 de diciembre y está dirigido a personas a partir de los diez años, quienes deberán concurrir con bicicleta.

Será una jornada destinada a impulsar el deporte seguro, saludable y promocionar el cuidado del medio ambiente.



Para ser parte, las y los interesados deberán inscribirse en el siguiente link https://forms.gle/pH2UbTg1qGVsWGAaA

Una vez el grupo arribe a destino, se brindará una charla informativa sobre dicho espacio natural, se compartirá un almuerzo y, posteriormente, podrán disfrutar de las actividades náuticas que ofrece allí el municipio.

La alternativa está coordinada por la Dirección de Participación Ciudadana y Relaciones Institucionales, la Dirección de Prevención y Seguridad Ciudadana, la Dirección de Arbolado y Parques Urbanos y la Dirección de Deportes.

¿Qué llevar?

Quienes deseen sumarse, deberán hacerlo con los siguientes elementos:

-Agua.

-Protector Solar.

– Repelente.

-Gorro/gorra.

-Comida o vianda para almorzar en la Reserva.

– Ropa cómoda (tener en cuenta que puede mojarse).

Cabe agregar que habrá puntos de hidratación en el lugar en caso de ser necesarios.