Presupuesto 2026: Secretaría de Coordinación presentó planificación económica ante los concejales

En el marco de las presentaciones que la Municipalidad de General Pico lleva adelante en el Concejo Deliberante en relación al Presupuesto 2026, este miércoles tamnién fue el turno de la Secretaría de Coordinación de Intendencia. Tras una exposición informativa, se produjo un intercambio con las y los ediles.

Quienes integran esta cartera municipal explicaron detalladamente al cuerpo legislativo cómo es el funcionamiento de la misma y de qué manera se distribuirán los fondos que componen la planificación económica 2026.

Posteriormente, se comunicó que el monto asignado para este área del Ejecutivo local es de $3.108.773.208, lo que representa el 5,29% del presupuesto municipal total, ya que esta se define como un área administrativa, de articulación y comunicación de las actividades de la Municipalidad y que, por tal motivo, no genera grandes gastos.



Estuvieron presentes el secretario coordinador de Intendencia, Edgardo Privitera; el director de Asuntos Legales, Fabricio Baffini; la directora de Modernización e Innovación Tecnológica, Macarena Bértola; el coordinador de Diseño Comunicacional, Guillermo Bonessi; el juez de Faltas, Eduardo Lettieri; la secretaria de Comercio del Tribunal de Faltas, Soledad Morales; la secretaria de Tránsito del Tribunal de Faltas, Fabiana Bertone; la directora de Gestión y Articulación, Virginia Arguinzoniz y el jefe de Protocolo y Ceremonial, Raúl Nievas.