Una nueva gripe genera tensión en los sistemas de salud de Europa, Estados Unidos y Asia. Puede llegar a la Argentina en otoño

La variante H3N2 subclado K de la gripe genera tensión en los sistemas de salud en Europa, Estados Unidos y Asia. Este pico de contagios se adelantó entre 3 y 6 semanas y provocó un brote inusual que derivó en la saturación de hospitales y un récord de consultas. Especialistas advierten que puede llegar a Argentina en otoño.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que algunos países, como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, España, Estados Unidos, Canadá y Japón, reportaron un pico epidémico anticipado, el cual tiene como foco a los menores de edad, adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas.

La gripe que está provocando altas tasas de positividad y fuerte demanda de asistencia médica se trata de una variante con mutaciones en su cápside externa, lo que le permite evadir la inmunidad tanto propia del cuerpo como la generada por las vacunas.

Los cambios genéticos del virus elevaron su potencial de contagio, particularmente en espacios cerrados y poco ventilados. En paralelo, se generó una circulación simultánea de otros virus respiratorios, un hecho que complejizó aún más la situación en hospitales y centros médicos.

Los síntomas de la variante H2N2 de la gripe

Fiebre alta, malestar fuerte, dolores musculares, tos seca y fatiga son los síntomas más comunes de la variante H3N2 subclado K. Profesionales médicos advirtieron que los cuadros de esta gripe pueden ser confundidos con casos de COVID-19, por lo que sugirieron realizar pruebas combinadas para alcanzar un diagnóstico objetivo.