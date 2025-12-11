Entregaron créditos a 29 vecinos por un monto total de casi 23 millones de pesos

La Municipalidad de General Pico, en conjunto con el ministerio de Desarrollo Social de La Pampa, efectuó en la mañana de este miércoles una nueva entrega de créditos correspondientes al Programa de Desarrollo de la Economía Social y de la Línea de Recupero municipal por un monto total de $22.950.000.

Fueron, en total, 29 beneficiarios y beneficiarias que se desempeñan en diferentes rubros tales como venta de indumentaria, elaboración de alimentos, tapicería, venta de artículos de limpieza, cerámica, elaboración de muebles, librería, electricista, elaboración textil, estética, venta de antigüedades, estética, elaboración de productos de resina, entre otros.

Estos aportes crediticios resultan fundamentales para todas y todos aquellos que requieren de un impulso no sólo en la puesta en marcha de una actividad comercial sino también para potenciar las ya existentes.



Estuvieron presentes la intendenta Fernanda Alonso, el ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Diego Álvarez; la subsecretaria de Economía Social, Graciela Salvini; el secretario de Economía, Luis Anconetani; la directora de Desarrollo Económico y Productivo, Yolanda Carrizo; la coordinadora de Nuevas Economías y Emprendedorismo, Melina Muñoz; demás funcionarias y funcionarios tanto municipales como provinciales.

Fortalecimiento económico

La jefa comunal piquense, Fernanda Alonso, se dirigió a las y los asistentes: “Cada vez que entregamos créditos, reafirmamos una política pública de Estado sostenida durante más de 18 años. La Pampa es una de las únicas provincias que tiene esta posibilidad”.

“Hay un marco normativo para que los municipios tengamos esta previsibilidad de recibir fondos y otorgarlos a emprendedores y emprendedoras que requieren de este acompañamiento”, añadió.



Agregó que la “Línea de Recupero nos permite que el pago de la cuota genere otro fondo para que se conviertan en nuevos créditos y eso es responsabilidad de cada y una, dando lugar a que más piquenses accedan a esta posibilidad”.

“Hay un equipo disponible para asistirlos en cada necesidad que tengan como así también un abanico de capacitaciones para que aprovechen y sean de uso para la comunidad. Les deseo mucho éxito en la tarea que hacen y sientan que hay un Estado municipal que acompaña, con una gestión provincial que destina recursos”, cerró Alonso.

Por su parte, Diego Álvarez señaló: “Fernanda lo graficaba muy bien. Hay un círculo virtuoso entre el Gobierno de La Pampa, el municipio y la devolución de todas y todos ustedes. Destacamos que la mayoría de las emprendedoras son mujeres, quienes se cargan sobre la espalda estas iniciativas, siendo sostén de familia”.



En tanto, Graciela Salvini manifestó: “Tienen 24 meses de financiamiento y 3 de gracia, por lo cual habla muy bien del trabajo que viene haciendo la Municipalidad. Pico tiene una metodología de ir financiando por tramos, entendiendo que esto responde a las necesidades que va adquiriendo el territorio”.