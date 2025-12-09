Nacionales

Rebaja de retenciones para el campo

Daniel Depaulo

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este martes una nueva rebaja de las alícuotas de derecho de exportación para cereales. Los porcentajes quedaron de la siguiente manera:

  • Soja: de 26% a 24%
  • Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%
  • Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%
  • Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5%
  • Girasol: de 5,5% a 4,5%IP

Estos nuevos porcentajes entrarán en vigencia cuando la norma se publique en el Boletín Oficial, que será “en los próximos días, lo antes posible”, según pudo precisar Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales.

