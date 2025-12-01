Mataron a un joven de 26 años a la salida de una fiesta de egresados 

La localidad de Melo, en el sur de la provincia de Córdoba, fue escenario de una tragedia durante la madrugada del domingo. Un joven de 26 años murió apuñalado a la salida de un baile de egresados, sumiendo a la comunidad en una profunda conmoción.

El violento episodio no solo cobró la vida de la víctima, sino que también dejó varios heridos. El presunto agresor, un hombre de 30 años, fue detenido por la policía en las primeras horas de la mañana del domingo, mientras se investigan los detalles de este lamentable suceso.

La fiesta de la institución IPEA 237 San Antonio se desarrollaba en el salón de la Sociedad Italiana cuando, cerca del final del evento, se produjo una riña. Según los reportes, dos hombres, uno de 26 años y otro de 30, estaban presentes en la celebración, pero no formaban parte del grupo que había consumido alcohol en exceso.