Exministro de Alberto Rodríguez Saá preso. por obligar a jueces que firmen su renuncia antes de asumir. La Corte Suprema confirmó condena de Sergio Freixes y Mario Zabala

La Corte Suprema de Juaticia confirmó las condenas de seis años de prisión contra el exministro de Legalidad, Sergio Freixez y el exviceministro Mario Zabala, ambos funcionarios del exgobernador Alberto Rodriguez Saa, por amenazas coactivas para forzar renuncias anticipadas de jueces provinciales hace dos décadas. La sentencia, avalada bajo el artículo 280, obliga a ambos a cumplir la pena de manera efectiva.

Al mismo tiempo, un video del ingreso de Sergio Freixes al Servicio Penitenciario —registrado por un dentro de instalaciones que deben permanecer bajo estrictos protocolos— fue difundido por las redes y varios medios puntanos. La publicación generó fuertes cuestionamientos al Ministerio de Seguridad, dirigido por Nancy Sosa, por la evidente filtración de material interno y la falta de control dentro del penal.

El origen del caso: la denuncia de Marina Ziliotto

La causa se inició por la denuncia de la jueza Marina Ziliotto, quien relató que al asumir su cargo se le exigió participar en un pedido de jury contra colegas bajo la amenaza de activar una renuncia anticipada ya firmada. Según el fiscal, el mecanismo buscaba someter a los magistrados al control del Poder Ejecutivo provincial.

Un proceso judicial de más de dos décadas que llegó a la Corte

En 2018 , el Tribunal Oral Federal de San Luis condenó a Freixes y Zabala a cinco años de prisión por amenazas coactivas, aunque los absolvió en uno de los hechos investigados.

, el Tribunal Oral Federal de San Luis condenó a Freixes y Zabala a por amenazas coactivas, aunque los absolvió en uno de los hechos investigados. En 2019 , la Sala IV de Casación agravó la pena a seis años , al sumar un segundo episodio.

, la Sala IV de Casación agravó la pena a , al sumar un segundo episodio. Otra sala del mismo tribunal confirmó la decisión pese a nuevas apelaciones.

Finalmente, en noviembre de 2025, la Corte Suprema cerró el caso y dejó firme la condena.

Tras conocerse el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Oral de San Luis dispuso la detención de Sergio Freixes y Mario Zabala para que comiencen a cumplir la condena.

En el caso de Freixes, un hombre fuerte del peronismo puntano con paso por la intendencia de Nueva Galia, varios ministerios provinciales y la legislatura de San Luis, la detención se produjo este sábado pasadas las 2 de la mañana cuando ingresó al Servicio Penitenciario alojado en un calabozo de la Unidad 1.