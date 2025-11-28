Fuerte tormenta de viento y lluvia derrumbó un polideportivo recién construido

Una tormenta de viento y lluvia azotó este viernes a Miramar de Ansenuza y provocó el derrumbe de un polideportivo recientemente construido por el Gobierno de Córdoba. no se registraron heridos y el episodio reavivó la controversia sobre la calidad de estas obras, luego de un hecho similar ocurrido la semana pasada en la capital cordobesa.

Según indicaron autoridades locales, las ráfagas alcanzaron los 70 kilómetros por hora. No se registraron heridos ni personas evacuadas, ya que en ese momento no había vecinos en el sector.

“Pasó bastante fuerte, con algo de granizo, no tan grande, mucha lluvia y un viento muy fuerte que nos provocó algunos percances, gracias a Dios sin lamentar vidas. Estamos acomodando todo. El fin de semana está muy ocupado, con el Mundial de Tejo y otras actividades”, dijo a Cadena 3 el intendente de Miramar, Gerardo Cicarelli.