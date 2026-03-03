Murió turista francés en una travesía en Mendoza

Joel Oliver, un turista francés de 35 años que realizaba una travesía en el Manzano Histórico, en Tunuyán, se descompensó y murió en Mendoza.

Según las primeras informaciones, Oliver se encontraba en el Cajón de Arenales, cuando comenzó a presentar dificultades respiratorias. Esto motivó un llamado urgente al servicio de emergencias.

Si bien la patrulla de rescate inició su tarea de inmediato, al momento de localizar al visitante ya no presentaba signos vitales.

Cabe decir que los especialistas indicaron que la región es de difícil acceso, lo que complicó la labor de los efectivos de emergencia.