Récord de ingresantes en la Facultad de Agronomía de la UNLPam

Con más de 1150 ingresantes, la institución cuadriplica su promedio histórico de matrícula. La apuesta por la bimodalidad y la nueva Tecnicatura en Gestión de Incendios Forestales a través de un trabajo articulado con el Ministerio de la Producción, entre otras ofertas, muestran a dicha institución académica como referente regional.

La Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa se consolida como unidad académica de referencia en el centro del país. “En ese sentido desde el Ministerio de la Producción llevamos a cabo un trabajo conjunto y constante a través del cual acompañamos el dictado de esta Tecnicatura, la cual es posible por la firma de Convenio efectuada entre la Facultad de Agronomía y la Universidad de los Comechingones”, expresó la ministra de la Producción,

Fernanda González. Por su parte, la decana de la Facultad de Agronomía, Lía Molas señaló “estamos poniendo relevancia en la necesidad de formar recursos humanos para el control de incendios y para la quema prescripta”, ante lo que sostuvo “estamos muy contentos con esa iniciativa para la cual tenemos 75 pre inscriptos que pertenecen a La Pampa y alrededores, lo cual ha sido todo un logro de trabajo interinstitucional”.

Las inscripciones siguen abiertas durante el mes de marzo, a través de la página web de la Universidad de los Comechingones.

Trabajo en territorio

Con más de 1150 inscriptos a las carreras que ofrece la Facultad de Agronomía, se dio inicio el dictado de Ingeniería Agronómica, Licenciatura en Administración de Negocios Agropecuarios, Tecnicatura Universitaria en Administración Agropecuaria y Tecnicatura en Gestión y Tecnología de Alimentos.

La Facultad de Agronomía suma para este ciclo lectivo tres ofertas académicas con fuerte componente de virtualidad que se ofrecen en el programa UNLPam en territorio, cuya modalidad combina el dictado intensivo con asistencia a la sede de una vez por mes, con clases virtuales sincrónicas y asincrónicas.

De este modo, se fortalece la presencia de la FA UNLPAm en la Provincia y zonas de influencia, con más del 55% de estudiantes de La Pampa, 30% de Buenos Aires, y 15% de otras provincias, acercando la oferta académica a las demandas locales y contribuyendo de esta manera al desarrollo territorial de la región central.

Este significativo crecimiento de la matrícula, que cuatriplica el ingreso promedio histórico, es el resultado de diversas acciones generadas en los últimos años. Revisiones de planes de estudio, actualización de los contenidos y perfiles profesionales, presencia en el territorio e incorporación de nuevas modalidades de dictado, son algunos de los ejes trabajados.

La Ingeniería Agronómica con algo más de 200 inscriptos, ha cumplido un ciclo más de acreditación ante CONEAU. Con un plan de estudios que incorpora el eje ambiental en su currículo, mediante un abordaje especifico y trasversal que profundiza la flexibilidad y la formación práctica, una marcada articulación interna entre asignaturas, lo cual genera un plan de estudios más ágil y orientado a la formación profesional de los graduados.

Este año se suma una nueva carrera, la Tecnicatura Universitaria en Administración Agropecuaria en modalidad a distancia con una clase presencial por mes en sede. La misma, con más de 500 inscriptos, comparte equivalencias automáticas en el primer año con la Tecnicatura Universitaria en Administración y Gestión Privada, que se dicta en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas.

La carrera dura 2,5 años, con formación en administración, economía y herramientas cuantitativas, con comprensión de la gestión de negocios, costos, sistemas de producción y comercialización del sector agropecuario, complementada con habilidades de comunicación y negociación.

Es el primer tramo de la Licenciatura en Administración en Negocios Agropecuarios (que cuenta con más de 210 inscriptos), ahora en modalidad a distancia, con renovado Plan de estudios, de 4,5 años, y actualización del perfil a las nuevas demandas del sector agroindustrial.

Se consolida la Tecnicatura en Gestión y Tecnología de Alimentos como una carrera estratégica para el desarrollo local del territorio, con 250 ingresantes. Articulada y dictada en conjunto con la Facultad de Ciencias Veterinarias, con cursado intensivo los sábados.