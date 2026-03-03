Dos personas murieron en choque frontal cerca de Chacharramendi

Una mujer y un hombre de 65 años, oriundas de Tierra del Fuego, murieron en un choque frontal en la ruta nacional 143 en próximidades de Chacharramendi. Del siniestro participaron una camioneta y un automóvil.

El hecho s eprodujo a unos 20 kilómetros de Chacharramendi, cuando por causas que se tratan de establecer, chocaron de frente un Toyota Etios y una Toyota Hilux que iba tirando un carro.

La camioneta se habría abierto de su carril para sobrepasar un vehículo que estaba estacionado sobre la banquina, muy cerca de la ruta, sin advertir que de frente llegaba el vehículo donde viajaba la pareja que reultó víctima.

En la Toyota Hilux viajaba un hombre y su hijo, ambos residentes en 25 de Mayo , mientras que en el Etios lo hacía la pareja oriunda de Tierra del Fuego.

Los dos ocupantes del automóvil recibieron asistencia inmediata y fueron trasladados de urgencia en ambulancia hacia el Hospital Buodo, de General Acha. Lamentablemente, desde el centro asistencial se confirmó luego el fallecimiento de ambas personas.