Comenzó temporada de quemas controladas

La Dirección General de Defensa Civil del Ministerio de Seguridad y Justicia informó que quedó oficialmente habilitada la temporada de quemas prescriptas desde el pasado viernes 27 de febrero, modalidad exclusiva y regulada para el uso controlado del fuego en la gestión del ecosistema.

La medida establece un período autorizado para la realización de quemas bajo condiciones estrictamente supervisadas, con el objetivo de reducir material combustible, ordenar el manejo del campo y disminuir el riesgo de incendios rurales durante la temporada de mayor peligrosidad.

El período para la quema de bosque o monte se extenderá hasta el 31 de agosto, mientras que para pastizales se permitirá hasta el 15 de septiembre. Quienes deseen realizar una quema prescripta deberán presentar una solicitud formal ante la Dirección General de Defensa Civil, organismo que evaluará cada caso y emitirá la correspondiente autorización administrativa.

Entre los requisitos obligatorios se establece que los inmuebles deberán contar con picadas cortafuegos perimetrales de al menos 10 metros de ancho en la Zona Centro y de 5 metros en la Zona Oeste. Además, solo se otorgarán permisos cuando hayan transcurrido como mínimo cuatro años desde la última quema en el mismo potrero o desde el último incendio registrado en ese sector.

Una vez otorgada la autorización, el productor deberá informar con antelación la fecha prevista para la ejecución.

Condiciones operativas obligatorias

Las quemas deberán realizarse bajo parámetros meteorológicos específicos: viento inferior a 25 kilómetros por hora, temperatura menor a 23°C y humedad relativa superior al 30%.

Asimismo, las tareas deberán iniciarse después de las 14, siempre que no se hayan producido cambios significativos en la dirección del viento en las tres horas previas y no se registren formaciones de nubes cumuliformes que puedan alterar las condiciones previstas. La actividad deberá ser ejecutada por al menos cinco personas mayores de edad y aptas para la tarea, provistas de herramientas manuales, elementos de ignición, vehículos, medios de comunicación y todo equipamiento de seguridad necesario.

En todos los casos, el avance del fuego deberá realizarse en sentido contrario al viento y el área a intervenir deberá quedar completamente rodeada en un plazo máximo de seis horas. Desde Defensa Civil recordaron que el incumplimiento de las fechas, requisitos y condiciones establecidas dará lugar a las sanciones previstas en la normativa vigente.

Para mayor información o asesoramiento, las y los interesados pueden comunicarse con la Dirección General de Defensa Civil a los teléfonos 02954-424156 o 02954-15640951, o al correo electrónico dclapampa@gmail.com.