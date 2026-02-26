Ziliotto inaugura este domingo el período ordinario de sesiones en la Legislatura

El gobernador hablará desde las 18 ante los diputados provinciales. Antes se realizará la sesión preparatoria, encabezada por la vicegobernadora Alicia Mayoral.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, abrirá este domingo 1° de marzo el período ordinario de sesiones 2026 con su tradicional mensaje ante la Legislatura provincial. La convocatoria está prevista para las 18 en el recinto de sesiones.

Como marca el protocolo parlamentario, una hora antes —a las 17— se desarrollará la sesión preparatoria, que será presidida por la vicegobernadora y titular de la Cámara de Diputados, Alicia Mayoral.

El discurso del mandatario dejará formalmente inaugurado el nuevo año legislativo y servirá para trazar un balance de gestión y anticipar los principales ejes de trabajo para los próximos meses.

Desde la organización informaron que se dispondrá un sector específico dentro del recinto para el trabajo de la prensa gráfica, replicando el esquema implementado en la apertura del año pasado. El objetivo es ordenar la cobertura y garantizar que los reporteros puedan registrar el acto desde un espacio asignado.

Con el acto institucional del domingo, la Legislatura retomará su actividad ordinaria y comenzará el tratamiento de los proyectos que integrarán la agenda política de 2026.