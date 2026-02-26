Milei viaja a Nueva York en busca de inversiones con ocho gobernadores

El encuentro se realizará del 9 al 11 de marzo y reunirá a referentes del sector financiero, tecnológico y energético. El Presidente invitó a gobernadores para mostrar respaldo a su programa económico.

El presidente Javier Milei encabezará entre el 9 y el 11 de marzo la Argentina Week en Nueva York, un foro que reunirá a ejecutivos de bancos, fondos de inversión y compañías globales. La apuesta oficial es doble: reforzar el vínculo con el mercado estadounidense y exhibir volumen político interno en torno a su plan económico.

Según trascendió, la Casa Rosada invitó a un grupo de mandatarios provinciales —entre ellos Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta)— para acompañar la presentación ante inversores. Hasta el momento, no todos confirmaron asistencia.

El evento tendrá como sedes principales la torre del JPMorgan Chase y el edificio del Bank of America. La agenda comenzará el lunes 9 con una recepción en el Consulado argentino, donde participará el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Al día siguiente, Milei expondrá por la mañana ante ejecutivos financieros. Antes de su intervención está prevista una presentación de Jamie Dimon, CEO de JPMorgan. Luego será el turno del secretario de Finanzas, Pablo Quirno, con una disertación centrada en la articulación económica entre Argentina y Estados Unidos.

El gabinete en escena

La delegación incluirá a varios integrantes del equipo económico. El ministro de Economía, Luis Caputo, hablará en la jornada final y compartirá un panel con el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. También expondrán el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el secretario de Política Económica, José Luis Daza.

Uno de los ejes será la promoción del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que el oficialismo presenta como herramienta clave para atraer proyectos de gran escala en energía, minería e infraestructura.

El programa contempla además paneles con diplomáticos y representantes de la Cámara de Comercio estadounidense, así como ejecutivos de multinacionales del sector energético, farmacéutico y tecnológico. Entre las compañías convocadas figuran Chevron, Dow, Pfizer, Rio Tinto y Baker Hughes, además de firmas argentinas como YPF, Pan American Energy, Mercado Libre y Globant.

Objetivo: inversión y alineamiento

En el Gobierno definen la Argentina Week como una escala estratégica para profundizar la inserción del país en los mercados globales y consolidar su alineamiento con Estados Unidos en materia comercial y energética.

La presencia de gobernadores apunta a reforzar la señal de previsibilidad institucional ante los inversores. En un contexto de reformas estructurales y búsqueda de financiamiento externo, la foto en Nueva York será, para la Casa Rosada, tan importante como los discursos.