Buscan en La Pampa un hombre de 47 años oriundo de Quemú Quemú desaparecido hace mas de un mes

La Fiscalía de General Pico abrió una averiguación de paradero para localizar a Osvaldo Daniel Coronel. La última vez que habló con su familia fue el 18 de enero.

La Justicia pampeana puso en marcha una averiguación de paradero para intentar dar con Osvaldo Daniel Coronel, un hombre de 47 años oriundo de Quemú Quemú, cuyo rastro se perdió a comienzos de 2026.

Según confirmaron fuentes judiciales, Coronel se habría ausentado el 1° de enero. Su última comunicación con el entorno familiar se registró el 18 de ese mes. Desde entonces, no hubo nuevos contactos.

La investigación está a cargo de la fiscal adjunta María Pía Collazo, de la Unidad de Atención Primaria de la II Circunscripción del Ministerio Público Fiscal con asiento en General Pico. La funcionaria indicó que trabajan en conjunto con el fiscal general Armando Agüero y con la Policía de La Pampa para reconstruir la secuencia de hechos.

El foco está puesto en determinar el lugar desde donde partió, el contexto del último llamado y los sitios que frecuentaba o donde podría haber tenido previsto permanecer durante esos días. Cada dato, remarcaron, forma parte del análisis en curso.

De acuerdo con la descripción oficial, Coronel es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,80 metros, es de tez blanca y tiene cabello castaño oscuro. Al momento de ausentarse vestía una chomba blanca y un pantalón largo oscuro.

Las autoridades solicitaron que cualquier información que pueda resultar útil sea aportada de inmediato en la comisaría más cercana, con el objetivo de avanzar en la localización del hombre.