Paritarias: el Gobierno presentó dos propuestas y los gremios las rechazaron

En el marco de la negociación paritaria con los gremios estatales pampenos, el Gobierno provincial presentó este lunes dos alternativas salariales con el objetivo de que los haberes de las y los agentes públicos superen la inflación proyectada para el primer trimestre del año y consoliden una recuperación real del poder adquisitivo. La oferta fue rechazada por los gremios y pidieron pasar a un cuarto intermedio hasta el 6 de marzo.

«No estamos de acuerdo con las propuestas y por eso las rechazamos para que las mejoren», dijo la secretaria general de judiciales Susana Funes al programa Una Mañana de Locos de RAdio 37.

La propuesta oficial se inscribe en un escenario donde la inflación estimada para el período enero-marzo es del 8,95%. Frente a ello, la Provincia ya liquidó incrementos del 2,30% en enero; y 2,90% en febrero.

Para los meses de marzo y abril, el Ejecutivo puso a consideración de las entidades gremiales dos alternativas que garantizan incrementos reales y sostienen el criterio de que el salario no pierda frente a la inflación.

La propuesta oficial se formula en un contexto económico complejo, marcado por la caída de los ingresos provinciales producto de la baja de la coparticipación y la quita sistemática de recursos que le corresponden por derecho a la Provincia y que el Gobierno Nacional no gira. Aun en este escenario, la decisión del Ejecutivo pampeano es sostener el salario por encima de la inflación que mide el INDEC.

Asimismo, se informó que la masa salarial proyectada para el mes de abril, con cualquiera de las opciones, superará los 84.400 millones de pesos, lo que evidencia el esfuerzo financiero de la Provincia para garantizar salarios por encima de la inflación y dar previsibilidad a las y los trabajadores estatales.

Alternativa 1: cláusula gatillo más 2% real

La primera opción propone un aumento para el mes de marzo equivalente a la inflación de febrero y un aumento para el mes de abril equivalente a la inflación del mes el marzo más UN INCREMENTO REAL DE UN 2 % a partir de abril

Con esta modalidad, el salario mínimo garantizado para un trabajador o trabajadora estatal pasaría de $ 996.252,14 en enero a $ 1.105.353,95 en abril, garantizando un aumento mínimo de $ 109.101.81. Esto representa una suba acumulada del 10,95% en el trimestre, es decir, dos puntos porcentuales por encima de la inflación estimada (8,95%).

Alternativa 2: cláusula gatillo más suma remunerativa de $50.000

La segunda opción propone un aumento para el mes de marzo equivalente a la inflación de febrero y un aumento para el mes de abril equivalente a la inflación del mes el marzo más una asignación remunerativa de $ 50.000, lo que impacta de manera más significativa en las categorías más bajas de la administración pública.

Bajo este esquema, el mínimo garantizado ascendería a $1.135.233,26 en abril. De este modo, la suba acumulada en el trimestre alcanzaría el 13,95%, ubicándose cinco puntos por encima de la inflación proyectada.

En términos monetarios, el incremento del salario mínimo garantizado bajo esta modalidad sería de $ 138.981,12 en el bolsillo de las y los trabajadores, consolidando una mejora sustancial en los ingresos.

Sostener el poder adquisitivo

En ambas alternativas se garantiza que todo empleado y empleada pública, ya sea en forma individual o con familia a cargo, perciba un salario por encima de la Canasta Básica Total que publica el INDEC.