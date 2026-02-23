Viñedo de Pichi Huinca se prepara para una cosecha récord

Nidia Sánchez, de vinos “PH”, se prepara para la extracción de uvas más importante de la historia de su emprendimiento, que es íntegramente femenino y recibe el apoyo del Gobierno Provincial. “Todo lo que pedimos, nos llega”, aseguró.

Una de las emprendedoras que en diciembre de 2026 le dio vida a los vinos “PH”, contó a la Agencia Provincial de Noticias su gran expectativa por la cosecha que se viene. “Va a superar la cantidad del año pasado”, aseguró con orgullo respecto del proceso de extracción de las uvas, que empezará en los próximos días.

Una característica esencial del emprendimiento vitivinícola de Pichi Huinca es que está integrado exclusivamente por mujeres. “Nos está yendo muy bien, cada vez incorporamos más variedades y el viñedo no para de crecer. En esta etapa del año hacemos controles y mediciones de azúcar y graduación de alcohol. A simple vista nos damos cuenta que la producción supera a la que tuvimos el año pasado”, indicó.

Luego de la cosecha viene la molienda y el inicio de la fermentación, de modo que el grupo se está trabajando para una tarea que llevará mucho tiempo. Un punto que genera optimismo es que este será el primer año con una cosecha importante de todos los varietales que se incorporaron a la producción.

“Arrancamos en 2016 con 200 plantas y actualmente desarrollamos la actividad en unas 4 hectáreas y media en las que tenemos unas 12 mil plantas”, afirmó Nidia, que tiene como socia a Angélica Verónica Sánchez. Para las diversas etapas de producción se suman otras mujeres.

“Tuvimos la primera cosecha de la variedad malbec en 2020 y la llevamos para envasar a la bodega Quietud, de Santa Rosa. Ahora ya hemos implantado más varietales y tenemos pinet noir, petit verdot, aspiran bouschest y algunos más”, relató Nidia, que contó a la Agencia Provincial de Noticias mientras se prepara para la sexta cosecha.

Un logro inmenso

“Para nosotras cada cosecha es un logro inmenso. Y ya vamos por la sexta. En los próximos meses va a estar envasada”, indicó. “Es una tarea muy demandante, que exige estar todos los días. Por suerte tenemos un enorme apoyo del Gobierno de La Pampa”, agregó.

El aporte de un tractor viñatero, una fumigadora y un tanque por parte del Gobierno provincial fue fundamental. “Todo lo que pide el presidente de la Comisión de Fomento, Carlos Ferrero, nos llega. Eso es una tranquilidad para nosotras, porque nos permite contar con las herramientas necesarias”, señaló.

Nidia también contó la importante capacitación que tuvieron en el Ente Provincial del Río Colorado. “Nos enseñaron mucho sobre el manejo de las plantas y pudimos aplicar esas recomendaciones en nuestras vides”, aseguró.