La Municipalidad sumó el servicio de carga digital de saldo para Guías SAG

La Municipalidad de General Pico puso en funcionamiento un nuevo servicio digital que permite a las y los productores agropecuarios acreditar saldo en sus cuentas de Guías SAG de forma online y durante las 24 horas, dando respuesta a una demanda concreta del sector.

La herramienta surge del trabajo conjunto entre el municipio y el Gobierno de La Pampa, que permitió vincular ambos sistemas y simplificar el proceso, evitando trámites presenciales y tiempos de espera. Con ello se avanza, a su vez, en la modernización y digitalización de los procesos administrativos municipales.

De esta manera, se brinda una solución ágil a quienes desarrollan su actividad en horarios no convencionales, incorporando tecnología para optimizar la gestión pública y mejorar la experiencia de las y los usuarios.

Así se posibilita realizar el pago mediante tarjeta de crédito o débito, ingresando a botondepago.generalpico.gov.ar, opción Guías SAG, donde se debe cargar el CUIT correspondiente. El sistema genera un voucher para abonar el monto seleccionado, sin necesidad de concurrir a las oficinas municipales.

Además, se aclaró que, si bien la cuenta está a nombre de una persona determinada, quien efectúa el depósito no necesariamente debe ser el titular, lo que amplía las facilidades para el sector productivo y consolida una herramienta práctica y eficiente.

Labor mancomunada

Al respecto, el director de Rentas del municipio, Juan Cruz Irrazábal, destacó que “esta gestión no es solamente del municipio, sino que la concretamos con Provincia, que respondió inmediatamente para poder vincular los dos sistemas y simplificar la acreditación del saldo en la cuenta Guías SAG de cada uno de los productores”.

Irrazábal explicó, además, que la iniciativa “surgió de una idea que venimos analizando para brindar un servicio mejor a quienes trabajan en cualquier momento del día de la semana, tanto días hábiles como sábados o domingos y también feriados, como en este caso los productores agropecuarios”.

Por último señaló que, “esto se da en el marco de una política sostenida de modernización del Estado local que se impulsa en la gestión”.