Cambio de circulación de tres calles en el barrio Frank Allan

En el marco del Plan Piquense de Seguridad Vial, la Municipalidad de General Pico informa a la comunidad que a partir de la corriente jornada se establecerá el sentido único de circulación en tres puntos del barrio Frank Allan.

Las acciones comprenden señalización vertical y horizontal y el reemplazo de cartelería, con el objetivo de lograr un mayor ordenamiento del tránsito en virtud de seguir reduciendo la siniestralidad.



En esta línea, las arterias que modificarán su circulación son las siguientes:

-26 bis entre 103 y 107.

-103 bis entre 24 y 26.

-105 bis entre 24 y 26.

Las y los inspectores del área de Prevención y Seguridad Ciudadana estarán coordinando el tránsito en cada uno de los sitios e informando de los cambios mencionados a quienes se desplacen por estos sectores y en cercanías de los mismos.