Abierta la inscripción para Espacios de Formación 2026

La Municipalidad de General Pico informa que se encuentra abierta la inscripción a los Espacios de Formación 2026, en el marco de una política pública que entiende al arte y la cultura como derechos fundamentales y promueve el acceso equitativo a la formación artística para toda la comunidad.

La propuesta está destinada a niños, niñas, jóvenes y personas adultas, según cada espacio específico, e incluye una amplia variedad de disciplinas artísticas y musicales. Entre las opciones disponibles se encuentran: Muralismo, Bajo Eléctrico, Bandoneón, Clarinete, Corno Francés, Contrabajo, Flauta Traversa, Guitarra, Música de Cámara, Percusión, Piano, Saxofón, Talla en Madera, Técnica en Metal, Trombón, Tuba, Violín y Violonchelo.

Las inscripciones se realizarán del 18 al 20 de febrero de 2026, en el horario de 7:00 a 20:00. Las personas interesadas podrán anotarse de manera online a través del siguiente formulario:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjnCv2ovKSMGF179IMQJm6O8RG1xgModVap_nAQPG0STSp7w/viewform?usp=header

También se podrá realizar la inscripción de forma presencial en el Centro Cultural Maracó, ubicado en calle 17 N° 580.

Desde el Municipio se invita a la comunidad a sumarse a estos espacios que fortalecen el desarrollo artístico local y generan ámbitos de aprendizaje, expresión y encuentro.