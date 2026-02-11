Esta en marcha la Colonia Plateada para adultos mayores

La Municipalidad de General Pico puso en marcha la Colonia Plateada destinada a personas mayores. La misma es gratuita y está dirigida a vecinas y vecinos piquenses mayores de 60 años, desarrollándose en las instalaciones de Pico Football Club, en calle 109 y 26.

Tiene lugar martes y jueves, en el horario de 8:30 a 12:30, con cupo limitado y una participación que ya supera las 140 personas inscriptas.

Durante cada jornada, las y los asistentes reciben una vianda y participan de diversas propuestas recreativas y culturales, entre ellas talleres de teatro y folklore, además de actividades deportivas y de movimiento, pensadas para promover el bienestar integral y la socialización.

Compromiso municipal

La secretaria de Desarrollo Social, Gabriela Luna Echegaray, dijo: “Se los ve felices. Acá la energía se nota inmediatamente, es hermoso lo que nos transmiten, verlos disfrutar. La verdad es que hoy arrancamos una nueva edición de lo que este año se va a llamar Colonia Plateada”.

La funcionaria manifestó que “todo el año vamos a tener una línea de trabajo al respecto para poner en valor, festejar y vivir una etapa de la vida en la que todo está permitido, con tiempo para bailar, actividad física y más”.

“Felicitamos y agradecemos a quienes participan por primera vez, la van a pasar muy bien acá y los invitamos a seguir viniendo”, agregó.

Echegaray informó cómo continuarán las acciones. “Este mes la propuesta va a tener esta modalidad y luego vamos a desarrollar otras alternativas para todas y todos ustedes. En marzo vamos a hacer un lanzamiento de las opciones para personas mayores para que lleguemos a más gente y nos sigamos fortaleciendo”, dijo.

En este marco, aseveró que “hacemos un gran esfuerzo e inversión para generar este espacio. Esta colonia, de calidad, está financiada íntegramente por el municipio para que tengan el refuerzo alimentario, profesores y profesoras responsables, talleres y más posibilidades”.

Por último, mencionó: “Muchas gracias a cada una y uno de ustedes. Felicitaciones al equipo por lograrlo y sé que es una tarea grandísima la que iniciaron hace ya tiempo para que esto se de la mejor manera. Les deseo lo mejor”.