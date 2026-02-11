Hay más casos de mujeres que escaparon de la Colonia Manonita de Guatraché

La historia de María Unger Reimer, que se conoció en las últimas horas a partir de una nota publicada en exclusiva por Diario Textual, no es la única. Hay otros casos similares a los de María en la colonia menonita Nueva Esperanza de Guatraché. Una de esas historias es la de Katherine, quien tiene cuatro hijos y sufría golpes por parte de su marido, hasta que logró escapar.

Hoy, sus dos hijos varones siguen en Guatraché y a sus dos hijas pudo llevárselas con ella. Ahora está luchando en la Justicia para lograr sacar a los niños de la colonia.

María, de 34 años, fue la primera mujer en escapar de la colonia, en 2019, luego de sufrir violencia por parte de su entonces esposo. Tuvo que dejar a sus dos hijas. Se fue en colectivo, sin dinero, a Tucumán, donde consiguió trabajo, conformó una nueva familia y tuvo una nena, hoy de 5 años.

Luego volvió por sus dos hijas, que habían quedado en la colonia, y logró llevarlas a Tucumán. La mayor, de 15 años, estuvo tres años en el norte argentino: cursó la primaria e incluso hizo el primer año de la secundaria, pero luego regresó a Guatraché.

El fin de semana pasado, María condujo su auto desde Tucumán hasta Santa Rosa, para visitar a su madre enferma en el Hospital Favaloro. Después decidió ir hasta la colonia, cuando la hija de 12 años le pidió visitar a su padre.

Allí se desató otra vez el infierno: el domingo 8, cerca de las 20 horas, María fue golpeada brutalmente por su ex. Incluso, el hombre amenazó con matar a las chicas.

La mujer logró que la Policía de Guatraché fuera a la colonia. Luego se retiró con sus tres nenas hasta el hospital del pueblo. Estuvo un día internada y se volvió a Santa Rosa.

Pero eso no fue todo: ya en la capital pampeana, este lunes 9, apareció el ex junto a otros menonitas y se llevaron a las dos chicas de 12 y 15 años. Alertada, María hizo la denuncia. Los menonitas fueron demorados en Miguel Riglos y asistentes sociales entrevistaron a las menores.

Poco después, pese a que existía una denuncia por un supuesto secuestro, pudieron seguir hasta la colonia. María dice no entender cómo las autoridades judiciales tomaron esa decisión.

—Se muestra la imagen de que en la colonia menonita de Guatraché hay tranquilidad, que se trabaja mucho, que hay orden y que hay “contracción” al trabajo. Pero ¿qué pasa en el interior de las casas? –le consultó Diario Textual a María.

—Muchas cosas.

—¿Historias como las tuyas se repiten?

—Sí, muchas, muchas. Y lo que pasa es que no tienen el valor ni la libertad de hacerlo, porque todo el mundo sabe las consecuencias que van a tener cuando se retiran. Yo lo hice a pesar de todo y vivo mi infierno porque me persiguen todo el tiempo, no me dejan en paz.

—¿Y qué dice la comunidad, o la gente de la comunidad, de vos?

—Dice que yo soy mala persona, que yo no tengo salvación, que yo me voy al infierno porque he hecho las cosas mal, que no obedezco a Dios. Y todas las cosas que ellos hacen tampoco es obedecer a Dios: los maltratos y todo eso. Yo no estoy de acuerdo con lo que ellos hacen.

—¿La colonia se instaló aproximadamente en 1986?

—Sí, algo así.

—¿Desde ese momento hasta cuando vos te escapaste, se escapó alguna otra mujer más de la colonia?

—No, nunca.

—¿Fuiste la primera?

—Sí.

—¿Hay más ahora?

—Está Katherine.

—¿Y sufre violencia o sufría violencia?

—Sí, también. Es una amiga a la que ayudé a llegar hasta Tucumán para esconderse. Ahí también sufría violencia. El hombre le pegaba y les había comprado un aire comprimido a los chicos. Les entregan armas a los chicos desde muy chiquitos, esas cosas… El chico jugaba con el arma y se disparó en la pierna de su hermanita. Y, desde ahí, la nena tiene epilepsia, conmociones a causa de eso. La mujer le quitó el aire comprimido y lo tiró al suelo porque estaba molesta de que le habían dado el arma al chico. Se enojó el marido de ella y le golpeó la cabeza porque había tirado el arma.

—¿Cuántos hijos tiene Katherine?

—Ella tiene cuatro hijos.

—¿Y están con ella o también están en la colonia?

—También le han llevado a la fuerza a los varones y las dos nenas están con ella.

La colonia menonita de La Pampa —ubicada a unos 150 kilómetros al sudeste de Santa Rosa, en proximidades del límite con la provincia de Buenos Aires— comenzó a conformarse en 1986, con familias que llegaron, principalmente, desde México.

Actualmente, hay unas 2.000 personas que se dedican, principalmente, a la actividad rural, la carpintería y la agroindustria. Venden silos, galpones y otros implementos agrícolas en todo el país.

Los menonitas son cristianos, de origen protestante. Exigen la separación del Estado y la Iglesia. No votan, no participan en política y no hacen el servicio militar. Hablan un alemán antiguo, pero también dominan —principalmente los varones— el castellano.

Solo hay electricidad en las fábricas y mercaditos. La colonia es dominada por obispos y otros jefes, con prácticamente sus propias leyes. Los niños concurren a escuelas con maestros y maestras de la comunidad, con conocimientos mínimos, hasta sexto grado. Luego, la actividad prácticamente se reduce a trabajar de sol a sol e ir a la iglesia.

