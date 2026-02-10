“Ziliotto es el principal responsable de que El Medanito quede desierto”, aseguraron las diputadas Viara y Rivas

Se llevó a cabo la apertura de sobres de la licitación del área hidrocarburífera El Medanito, el yacimiento más importante de la provincia y el principal motor de la actividad petrolera pampeana. Ayer se dieron a conocer qué empresas estaban dispuestas a invertir, producir y generar empleo en el área. Pero la escena fue elocuente, «El Medanito no logró atraer a una sola empresa petrolera».

Las diputadas provinciales del Pro, Noelia Viara y Celeste Rivas señalaron que lo que advertieron durante los últimos 14 meses «lamentablemente terminó pasando”, no se presentó ninguina empresa a la licitación y acusaron al gobernador Sergio Ziliotto de una «pésima decisión política».

“La Ley salió exactamente como el ejecutivo quiso, desoyendo todas las advertencias técnicas que hicimos desde la Legislatura. Hoy el mercado fue claro: el pliego es inviable y La Pampa dejó de ser atractiva para invertir”, afirmaron las diputadas que se opusieron al proyecto.

Las legisladoras recordaron que propusieron un esquema de regalías alineado con la Ley Nacional, que establece un 15% más un componente variable (X), el cual puede ser positivo o negativo a propuesta de los oferentes. Señalaron que ésta era la única manera de competir con provincias como Mendoza o Neuquén, donde las regalías oscilan entre el 8% y el 12%. “Menos regalías significan más atracción de ofertas y más inversión. Pero no escucharon”, remarcaron.

“Por sostener una posición responsable, técnica y fundamentada, fuimos acusadas de caprichosas, especuladoras e irresponsables. Hubo operaciones mediáticas, presiones políticas y hasta movilizaciones para forzar nuestro voto”, sostuvo Rivas.

Finalmente Viara expresó que “Ziliotto tiene que hacerse cargo de las decisiones que tomó y de las consecuencias de una ley que hoy confirma ser inviable. Vamos a seguir de cerca lo que suceda porque los pampeanos merecemos reglas claras y transparentes”.